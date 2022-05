Polresta Bogor Periksa Belasan Pengecer Minyak Goreng

Bogor, Beritasatu.com - Kapolresta Bogor Kombes Susatyo Purnomo Condro yang juga Ketua Satgas Pengawasan Harga Migor Kota Bogor mengungkapkan, hingga kini pihaknya sudah memeriksa 15 pengecer karena menjual minyak goreng di atas harga eceran tertinggi (HET).

Para pengecer itu menjual migor hingga Rp 18.000 per kilogram. Dari 15 pengecer tersebut, polisi mengembangkan pemeriksaan terhadap jalur distribusi di atasnya, yaitu 16 agen dan 8 depo. HET yang ditentukan adalah Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

"Pemeriksaan bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk diketahui di mana bisa terjadi disparitas harga yang tinggi," ungkapnya, Selasa (31/5/2022).

Dari pemeriksaan ini diketahui harga migor sudah tinggi di tingkat depo maupun agen sehingga harga di pasaran juga tinggi.

"Itulah makannya kita akan meminta pemerintah juga membuat patokan harga di tingkat agen dan depo. Ya, semacam HET lah," lanjutnya.

Susatyo mengatakan, hasil evaluasi selama lima hari terakhir setelah pengelompokan sebanyak 95 pedagang menjadi kategori merah, kuning, dan hijau mulai menunjukkan penurunan harga.

