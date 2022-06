Gandeng ASU, Universitas Esa Unggul Gabung Aliansi Cintana

Jakarta, Beritasatu.com - Universitas Esa Unggul (UEU) resmi bergabung dengan Cintana Alliance, jaringan global universitas yang berambisi untuk mengembangkan dan meningkatkan program akademik berkualitas tinggi.

Bekerja sama dengan Arizona State University (ASU), Cintana Alliance telah mewujudkan visi Universitas Esa Unggul untuk menjadi universitas kelas dunia, dan memberikan pendidikan unggul kepada siswa di seluruh Indonesia.

Selama tujuh tahun terakhir, Arizona State University dinobatkan sebagai universitas paling inovatif oleh US News and World Report dan salah satu universitas paling bergengsi di dunia versi Times Higher Education. Arizona State University juga merupakan rumah bagi beberapa undergraduates teaching peringkat teratas di Amerika Serikat (AS).

BACA JUGA Kampus Esa Unggul Mewisuda Tuna Rungu Wicara dari Fakultas Hukum

Rektor Universitas Esa Unggul, Arief Kusuma mengatakan, berafiliasi dengan ASU, Universitas Esa Unggul akan mengakses praktik terbaik global dalam keunggulan akademik. Hal ini akan memungkinkan Universitas Esa Unggul untuk mengubah dirinya menjadi universitas internasional terkemuka di tanah air.

"Universitas Esa Unggul dapat mengintegrasikan konten dan kurikulum ASU ke dalam kurikulum lokal, serta meningkatkan kualitas sumber belajar yang tersedia bagi siswa di UEU," kata Arief Kusuma dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).

Menurut Arief, Universitas Esa Unggul akan terus berprestasi dalam memenuhi tujuan tri dharma perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai bagian dari komitmen untuk menjadi universitas kelas dunia, UEU akan bekerja sama dengan Cintana Alliance dan ASU untuk memodelkan praktik pendidikan terbaik dari universitas pilihan di seluruh dunia.

BACA JUGA Esa Unggul dan InsCinema Teken Kerja Sama Pelatihan Media Kreatif

UEU akan memulai transformasi digital untuk memodernisasi pengalaman pendidikan, meningkatkan kurikulum, membuat program inovatif baru, dan memperluas peluang untuk kolaborasi penelitian, yang semuanya sebagai bagian dari upaya untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di lingkungan global.

"Komitmen UEU adalah melampaui keunggulan akademis dan berfokus pada kegiatan yang mendukung masyarakat berdasarkan hasil penelitian maupun pengabdian masyarakat," tandas Arief.