Informasi soal Penyakit Talasemia di Masyarakat Masih Minim

Bandung, Beritasatu.com - Angka kejadian Talasemia di Indonesia tergolong tinggi namun informasi tentang penyakit kelainan darah ini masih minim.

Departemen/KSM Ilmu Kesehatan Anak RSUP Dr Hasan Sadikin (RSHS)/Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (FK Unpad), bekerja sama dengan Pusat Studi Genetik, YTI dan Popti Cabang Jawa Barat memperingati Hari Talasemia Dunia Tahun 2022 setiap tanggal 8 April tiap tahunnya pada Rabu (1/6/2022).

Walaupun tidak diperingati tepat pada waktunya tidak menurunkan antusiasme dan semangat para thallers (penyandang talemia), keluarga, para tenaga medis dan nonmedis yang berkecimpung di perayaan talasemia kali ini, di Vertical Garden, RSUP Hasan Sadikin, Bandung (1/06/2022).

BACA JUGA Pasien Talasemia Butuh Transfusi Darah Seumur Hidup

Dengan mengangkat tema Be Aware, Share, and Care, peringatan Hari Talasemia diterjemahkan dalam berbagai bentuk kegiatan perayaan tahun ini di antaranya adalah lomba cerdas cermat, Thalassemia Got Tallent, lomba mewarnai, mini talkshow, dan kegiatan-kegiatan edukasi untuk meningkatkan kepedulian tentang talasemia.

"Talasemia adalah penyakit kelainan darah, walaupun angka kejadiannya tinggi di Indonesa, namun masyarakat awam masih minim informasi mengenai penyakit ini," kata Kepala Departemen Staf IKA RSHS-FK UNPAD/Konsulen Hematologi Anak Dr Susi Susanah, dr, SpA(K), MKes.

"Penyakit ini adalah penyakit yang diturunkan dari salah satu atau kedua orangtua kepada anaknya, sehingga salah satu penanganannya adalah dengan transfusi darah rutin hampir sepanjang hayat dan mengonsumsi obat rutin untuk mengatasi berbagai komplikasi akibat penyakit dan transfusi," papar Susi Susanah.

BACA JUGA Cegah Penyakit Keturunan Talasemia dengan Deteksi Dini

Penyakit ini bisa dicegah, oleh karenanya pemerintah telah mencanangkan program pencegahan kelahiran talasemia baru, secara bertahap dengan melakukan screening dan deteksi dini talasemia. Talasemia adalah kelainan sel darah merah maka untuk mengetahuinya setiap individu harus berani diperiksa darah.

"Kegiatan ini rutin diselenggarakan, namun pascapandemi baru diselenggarakan secara offline. Selain berdialog ada lomba cerdas cermat, serta banyak lagi kegiatan di hal positif untuk anak anak penyandang talesemia," ujar Dokter Konsulen Hematologi Anak RSHS - FK UNPAD dr Nur Melani Sari, SpA(K), MKes.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com