BUMN Belum Jadi Sponsor Formula E, Sahroni Tak Ambil Pusing

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni merespons soal BUMN yang tidak kunjung menjadi sponsor penyelenggaraan balapan mobil listrik Formula E Jakarta. Sahroni mengaku sudah tidak mau ambil pusing mengenai hal tersebut.

"Ya, sudahlah kalau enggak dikasih, mau diapain, enggak dipaksa," ujar Sahroni di Kantor DPP Nasdem, Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Rabu (1/6/2022).

Sahroni memastikan hingga saat ini perusahaan pelat merah tidak ada yang memberikan jawaban untuk menjadi sponsor Formula E tersebut.

"Yang pasti BUMN per hari ini belum memberikan sponsornya," ungkap Wakil Ketua Komisi III DPR itu.

Meski demikian, Sahroni menyebutkan, hingga saat ini sudah ada 31 perusahaan swasta yang mendukung acara tersebut.

"Sponsor saat ini 31 sponsor dari pihak swasta, yang pasti BUMN belum kasih sponsor," katanya.

BACA JUGA Formula E Jakarta Gaet 7 Sponsor Dalam Negeri

Berikut daftar 31 perusahaan sponsor Formula E:

1. Indosat Ooredoo Hutchison Powered by Ericsson

2. Ms Glow For Men

3. Bank Artha Graha International

4. Pertamina Renewable Diesel

5. Erafone

6. Electronic City

7. Bank DKI

8. Discovery Hotel

9. J Water

10. Paprika

11. Grab

12. Realme

13. PT Anugerah Utama Multifinance

14. Teh Botol Sosro

15. PT Central Omega Resource Tbk

16. Walking Drum

17. Coca Cola

18. Gulavit

19. Medika Plaza

20. Enesis

21. Nescafe

22. Krisbow

23. PT Proline Finance Indonesia

24. Waste For Changes

25. PT Bank China Construction Bank Tbk

26. Hyundai

27. Sony

28. Samsung

29. Sharp

30. LG

31. PT BMW Indonesia

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com