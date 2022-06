Pesan Haru Atalia: Ril, Mamah Pulang Dulu ke Indonesia Ya

Jakarta, Beritasatu.com - Pesan haru diungkapkan Atalia Praratya, istri Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil yang mengiklaskan anak pertamanya Emmeril Kahn Mumtadz (Eril) hilang di sungai Aare, Bern, Swiss.

"Ril... mamah pulang dulu ke Indonesia, ya," tulis Atalia lewat akun Instagram pribadinya @ataliapr, seperti dipantau Kamis (2/6/2022).

Pesan itu diunggah bersama foto yang memperlihatkan Atalia, Ridwan Kamil, dan anak perempuannya Zara sedang duduk di tepian Sungai Aare, Swiss.

"Mamah titipkan kamu dalam penjagaan dan perlindungan terbaik dari pemilikmu yang sebenarnya, Allah swt, dimana pun kamu berada," kata istri Ridwan Kamil ini.

Diketahui Emmeril Kahn Mumtadz (Eril), terseret arus saat berenang di Sungai Aare, Bern, Swiss, Kamis (26/5/2022). Sudah lebih dari sepekan Eril dinyatakan hilang.

Dia mengatakan Insyaallah Eril tidak akan kedinginan, kelaparan, atau kekurangan apapun. "Bahkan kamu akan mendapatkan limpahan kasih sayang, karunia dan kebahagiaan yang tak pernah putus," tutur dia.

Di Sungai Aare yang luar biasa indah dan cantik ini, Atalia melepaskan Eril untuk bertemu lagi cepat atau lambat.

"Seperti yang pak walikota sampaikan, The city of Bern will forever be deeply connected to us. Doa terbaik mamah dalam setiap helaan nafas," jelasnya.

