Bisnis Berbasis Nilai Ciptakan Dunia yang Lebih Baik

Jakarta, Beritasatu.com – Bisnis yang dikembangkan berbasis nilai atau dikenal dengan istilah valuenomics, khususnya nilai-nilai Pancasila, diyakini akan menciptakan dunia yang lebih baik. Oleh karena itu, peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni merupakan momentum yang tepat untuk membicarakan bisnis berbasis nilai tersebut.

Hal itu dikatakan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo saat menjadi pembicara kunci pada webinar bertema “Valuenomics: Purposeful, Value-Driven Businesses for A Better World” yang diselenggarakan Values20 atau V20 di Jakarta, Kamis (2/6/2022).

“Kita baru saja memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni. Ini momentum tepat untuk membicarakan praktik bisnis berbasis Pancasila serta keutamaan nilai-nilai. Dengan kekayaan dan keutamaan nilai-nilai Pancasila, kita dapat membangun Indonesia yang membanggakan serta menciptakan dunia yang lebih baik bagi umat manusia,” ujar Kartika.

Dikatakan, bisnis berbasis nilai tak semata-mata menciptakan kemakmuran (prosperity) tetapi juga kesejahteraaan (well being). Dua hal ini hendaknya berjalan seimbang, saling melengkapi dalam praktis bisnis.

“Selain itu, core values organisasi menjadi faktor fundamental sustainability jangka panjang, karena praktik bisnis masa kini adalah doing good is doing well,” ujarnya.

Selain Kartika, ada enam tokoh bisnis dan ekonomi yang hadir sebagai pembicara pada webinar tersebut. Mereka adalah Chair Business20 (B20) Shinta Kamdani; Kepala Bidang V Culture & Social Responsibility Chambers Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dan Direktur Human Capital BRI Agus Winardono; Vice Chairman SUN Group dan V20 Founding Member, Shiv Khemka; Kepala Divisi, Corporate Social Responsibility MIND ID Binahidra Logiardi; Wakil Presiden Internal Audit, Manajemen Risiko, dan Transformasi Bisnis, Paragon Technology and Innovation, Delegasi V20 2022 Akhmad Saeful; dan Founding CEO BRI Ventures dan Delegasi V20 2022 Nicko Widjaja.

