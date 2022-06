Stok Kurang, Harga Kambing di Banjarmasin Naik Rp 3 Juta Per Ekor

Banjarmasin, Beritasatu.com - Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang banyak menyerang ternak masyarakat terutama ternak sapi menyusul suplai dan stok yang terus berkurang, berdampak pada para pedagang kambing di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel). Pasalnya, menjelang Iduladha saat ini harga kambing kurban di Kota Banjarmasin mulai mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan.

Salah seorang Pedagang kambing, Syamsidi mengatakan harga jual kambing saat ini naik sekitar 50% lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga jual pada bulan Mei lalu.

"Dampak dari wabah penyakit mulut dan kuku di bulan Juni ini, memang terjadi kenaikan harga jual hewan ternak di Kota Banjarmasin, termasuk juga hewan jenis kambing yang melonjak hingga 50%," kata Syamsidi, yang memiliki kios kambing kurban di kawasan Jalan RK Ilir Kota Banjarmasin.

Syamsidi menyebutkan rata harga jual kambing kurban di Kota Banjarmasin saat ini naik menjadi Rp 3 juta dari biasanya hanya Rp 2 juta per ekor.

"Saat ini harga kambing kurban terpaksa kami jual seharga Rp 3 juta per ekor dari yang sebelumnya hanya Ro 2 juta per ekor. Jadi rata-rata harga kambing kurban memang mengalami kenaikan Rp 1 juta per ekor," ujar Syamsidi.

Kenaikan harga kambing kurban di bulan Juni ini, kata Syamsidi, karena dampak berkurangnya stok kambing lokal, dan sulitnya mendapatkan pasokan stok kambing, terutama menjelang perayaan Iduladha tahun ini.

"Kami terpaksa harus menaikkan harga kambing kurban ini, lantaran saat ini kami mulai mengalami kelangkaan stok kambing, sehingga kami pun terpaksa harus mencari pasokan stok kambing lokal di daerah-daerah pelosok sehingga membutuhkan biaya tambahan," ujar Syamsidi.

Kelangkaan stok kambing di wilayah ini, kata Syamsudi, tidak terlepas dari dampak wabah PMK, di mana pasokan dari Pulau Jawa juga masih terhenti mengakibatkan kelangkaan pasokan hewan potong yang dibutuhkan.

"Jadi kami pedagang hewan kurban saat ini masih belum bisa mendatangkan pasokan hewan ternak dari Pulau Jawa, dan kami pun terpaksa hanya bisa mengandalkan stok hewan ternak lokal di sekitar wilayah Kalimantan saja," keluh Syamsidi.

Minimnya stok dan pasokan hewan potong tersebut diprediksi akan membuat harga jual kambing atau pun sapi akan terus merangkak naik hingga Hari Raya Iduladha pada awal Juli nanti.

