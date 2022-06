Paboi Akui Papua Kekurangan Dokter Ortopedi dan Traumatologi

Pembukaan acara One Day Seminar "Current Perpespective in Diagnosis and Management of Osteoporosis and Degeneratif Condition in Spine and Musculoskletal System" oleh Ketua Umum Paboi Pusat Edi Mustamsir, Direktur RSUD Jayapura Anton T Mote, Ketua Koligium Paboi Ferdiansyah dan Ketua Paboi Sulsel Sulbar Papua Zainal Arifin di aula RSUD Jayapura, Papua, Senin 30 Mei 2022. (Foto: Paboi)