Tujuh Kloter Jemaah Haji Diberangkatkan ke Tanah Suci

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak tujuh kelompok terbang (kloter) jemaah haji berangkat ke Tanah Suci pada hari ini, Sabtu (4/6/2022). Tujuh kloter tersebut menandari fase keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun 1443 H/2022 M.

Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Saiful Mujab menjelaskan, fase keberangkatan ditandai dengan terbangnya kloter pertama jemaah embarkasi Solo atau SOC 01. Sebanyak 358 jemaah diberangkatkan pukul 00.30 WIB dini hari tadi.

"Alhamdulillah jemaah SOC 1 sudah mendarat di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah pukul 08.58 waktu Arab Saudi atau 12.58 waktu Indonesia barat," terang Saiful Mujab melalui keterangan pers tertulis, Sabtu (4/6/2022).

Secara berurutan, lanjut Saiful, enam kloter lainnya adalah:

1. Embarkasi Jakarta - Pondok Gede: JKG 01_393 jemaah, terbang 06.05 WIB, dan tiba 11.30 WAS

2. Embarkasi Jakarta - Bekasi: JKS 01_410 jemaah, terbang 07.25 WIB dan tiba 12.45 WAS

3. Embarkasi Solo: SOC 02_360 jemaah, terbang 05.35 WIB dan tiba 14.30 WAS

4. Embarkasi Jakarta - Bekasi: JKS 02_410 jemaah, terbang 08.40 WIB dan tiba 14.00 WAS

5. Embarkasi Surabaya: SUB 01_450 jemaah, terbang 08.30 WIB dan tiba 15.55 WAS

6. Embarkasi Padang: PDG 01_393 jemaah, terbang 13.50 WIB dan tiba 18.10 WAS.

Saiful Mujab menjelaskan bahwa pemberangkatan jemaah haji dibagi dalam dua gelombang. Pemberangkatan gelombang pertama berlangsung dari 4-18 Juni 2022. Jemaah langsung menuju Madinah untuk menjalankan ibadah Arbain, yaitu, salat berjemaah di Masjid Nabawi selama 40 waktu.

"Jemaah paling lama sembilan hari di Madinah, lalu diberangkatkan ke Mekkah untuk menunaikan rangkaian ibadah haji," jelasnya.

"Pemberangkatan pertama jemaah dari Madinah ke Makkah diperkirakan pada 13 Juni 2022," sambungnya.

Untuk gelombang kedua, Saiful Mujab mengatakan pemberangkatan jemaah akan berlangsung dari 19 Juni - 3 Juli 2022. Mereka akan mendarat di Jedah, lalu ke Makkah untuk menunaikan rangkaian ibadah haji. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, jemaah lalu diberangkatkan ke Madinah untuk menjalankan Arbain.

"Pemberangkatan jemaah gelombang kedua dari Makkah ke Madinah mulai 21 Juli 2022," pungkasnya.

