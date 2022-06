Pakar Kesehatan AS Peringatkan Dua Wabah Cacar Monyet

Washington, Beritasatu.com- Pakar kesehatan Amerika Serikat (AS) memperingatkan dua wabah cacar monyet. Seperti dilaporkan RT, Sabtu (4/6/2022), penyakit yang berpotensi berbahaya telah ditemukan di 11 negara bagian AS dan lebih dari 30 negara di luar Afrika.

"Virus cacar monyet perlahan menyebar melalui dua wabah terpisah di AS," kata Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC), mengutip urutan genetik.

Kasus di seluruh dunia melampaui 700 minggu ini, banyak terlihat di Eropa di antara pelancong baru-baru ini ke Afrika atau kontak mereka.

Saat konferensi pers Jumat, kepala penanggulangan cacar monyet CDC, Jennifer McQuiston, mengatakan sampel virus yang dikumpulkan di AS tampaknya memiliki lebih dari satu tempat asal, menunjukkan ada beberapa wabah berbeda di negara tersebut.

“Tidak jelas apa artinya semua ini, tetapi kemungkinan dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya ada dua contoh berbeda di mana virus cacar monyet menyebar ke orang-orang di Nigeria, dari hewan yang memeliharanya,” katanya.

McQuiston menambahkan. bahwa patogen kemungkinan mulai menyebar melalui kontak dekat orang-ke-orang, mungkin kontak intim atau seksual.

Sebanyak 23 infeksi telah diidentifikasi oleh pejabat kesehatan AS dalam kelompok kasus terbaru, termasuk satu penduduk Florida yang pertama kali dites positif di Inggris.

Hingga Jumat (3/6), menurut CDC,setidaknya satu kasus telah terlihat di New York, Pennsylvania, Utah, Virginia, negara bagian Washington, California, Hawaii, Colorado, Illinois, dan Massachusetts. Tidak ada kematian hingga saat ini.

Badan kesehatan telah mengeluarkan peringatan perjalanan yang mendesak orang Amerika untuk mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari virus, menyarankan mereka memakai masker dan menghindari kontak dengan hewan liar atau daging buruan saat berada di luar negeri, antara lain.

Meskipun Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru-baru ini mencatat bahwa vaksinasi massal tidak diperlukan untuk melawan cacar monyet, pihak berwenang AS tetap telah mengirimkan sekitar 1.200 dosis vaksin dan 100 dosis pengobatan ke delapan negara bagian. Hal itu dikonfirmasi pejabat kesehatan senior Gedung Putih Raj Panjabi.

Persiapan untuk membeli imunisasi tambahan juga telah dilakukan, dengan pemerintah menandatangani kontrak untuk membeli jutaan vaksin dari satu perusahaan farmasi Eropa pada bulan Mei.

Di luar Afrika, tempat penyakit ini endemik, hampir 800 infeksi telah dikonfirmasi secara global, termasuk di Eropa, Amerika Selatan, dan Timur Tengah. Belgia menjadi negara Uni Eropa pertama yang memberlakukan karantina wajib di antara mereka yang diduga memiliki virus bulan lalu setelah menemukan empat kasus.

Meskipun jarang, cacar monyet telah terdeteksi di AS sebelumnya. Seorang penduduk Texas dirawat di rumah sakit karena virus musim panas lalu setelah bepergian ke Afrika Barat. Pada tahun 2003, lebih dari 70 kasus dikonfirmasi di AS, menandai wabah pertama yang terlihat di luar Afrika, menurut WHO.

