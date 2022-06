PBB Sebut 14 Juta Warga Ukraina Mengungsi di Tengah Konflik

New York, Beritasatu.com- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan hampir 14 juta warga Ukraina terpaksa meninggalkan rumah mereka di tengah konflik. Seperti dilaporkan kantor berita Ukrinform yang dikelola pemerintah, Sabtu (4/6/2022), sebagian besar pengungsi adalah perempuan dan anak-anak.

Menurut pernyataan Amin Awad, Asisten Sekretaris Jenderal dan Koordinator Krisis PBB untuk Ukraina, konflik telah menyebabkan 15,7 juta warga Ukraina membutuhkan dukungan kemanusiaan. Beberapa dari mereka kekurangan akses ke air dan listrik.

Sejak awal invasi Rusia pada 24 Februari, kata Awad, PBB telah memberikan bantuan kemanusiaan segera kepada sekitar delapan juta orang di seluruh Ukraina, termasuk di kota-kota yang terkepung di timur negara itu.

PBB memperingatkan bahwa krisis kemanusiaan di Ukraina dapat semakin memburuk di musim dingin.

Secara terpisah, CBSNews melaporkan pada Jumat (3/6), hanya dalam waktu sebulan, lebih dari 45.000 orang Amerika telah mengajukan permohonan untuk memukimkan kembali warga Ukraina yang terlantar akibat perang. Permohonan ini bagian dari program sponsor swasta AS terbesar untuk pengungsi dalam beberapa dekade, menurut data Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS).

Pada Rabu, lebih dari 6.500 orang Ukraina telah tiba di AS di bawah program Uniting for Ukraine, yang dimulai pada 25 April, angka DHS menunjukkan. Pejabat imigrasi AS juga telah mengizinkan perjalanan 27.000 warga Ukraina tambahan yang diidentifikasi oleh sponsor Amerika.

Jumlah aplikasi dan persetujuan kasus menunjukkan program Uniting for Ukraine dapat dengan cepat menjadi inisiatif sponsor resmi pengungsi swasta terbesar dalam sejarah AS, melampaui program yang ditutup pada 1990-an. Program tersebut memungkinkan kelompok-kelompok AS untuk membiayai pemukiman kembali 16.000 pengungsi selama enam tahun.

