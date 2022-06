Tiket Borobudur Naik Jadi Rp 750.000 untuk Turis Domestik

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menaikkan harga tiket naik Candi Borobudur dalam waktu dekat ini. Kenaikan harga tiketnya cukup luar biasa untuk wisatawan Nusantara atau turis lokal. Dari awalnya hanya Rp 50.000, akan dinaikkan menjadi Rp 750.000 per orang.

Harga tiket masuk Candi Borobudur bagi wisatawan mancanegara (wisman) akan naik menjadi US $100 dari sebelumnya hanya US $25 per orang.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives) Luhut Binsar Pandjaitan dalam akun Instagram pribadinya @luhutpandjaitan yang dikutip Beritasatu.com, Minggu (5/6/2022).

Luhut mengatakan, dalam pengembangan Candi Borobudur sebagai laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional, maka pemerintah menggunakan konsep sambatan, yang memiliki arti gotong royong.

“Sambatan dalam bahasa Jawa yang berarti gotong royong adalah prinsip yang kami pakai untuk bersama-sama mengembangkan konsep Candi Borobudur sebagai laboratorium konservasi cagar budaya bertaraf internasional,” kata Luhut Binsar Pandjaitan.

Dalam kunjungannya ke Provinsi Jawa Tengah, Luhut kembali menekankan sinergi antara konservasi dan pariwisata melalui mekanisme single authority agency. Dengan begitu, diharapkan Borobudur bukan hanya menjadi salah satu dari 5 destinasi wisata super prioritas, tetapi juga destinasi wisata berkualitas.

