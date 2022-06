Platinum Jubilee, Ratu Elizabeth Masih Ingin Melayani

Camilla Duchess of Cornwall, Pangeran Charles, Ratu Elizabeth, Pangeran George, Pangeran William, Putri Charlotte, Pangeran Louis, dan Catherine Duchess of Cambridge berdiri di balkon menandai berakhirnya perayaan Platinum Jubilee of Britain's Ratu Elizabeth, di London, Inggris, pada 5 Juni 2022. (Foto: Antara/Reuters)