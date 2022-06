Ini Parameter dan Data Fase Transisi Pandemi ke Endemi

Jakarta, Beritasatu.com - Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia hari demi hari semakin terkendali. Dalam dua bulan terakhir kasus baru berada di kisaran 200-400. Pemerintah pun menyatakan pandemi di Tanah Air terkendali, dan Indonesia masuk fase transisi dari pandemi terkendali menuju endemi.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Mohammad Syahril mengatakan parameter transisi pandemi ke endemi adalah angka reproduction rate (Rt) nasional di bawah angka 1 dan stabil selama enam bulan, cakupan vaksinasi dosis kedua mencapai 70% dari populasi, serta transmisi komunitas berada di level 1.

"Transmisi komunitas merupakan adanya penularan di dalam suatu kelompok masyarakat secara bersamaan. Menurut panduan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), transmisi komunitas dibagi menjadi beberapa tingkat berdasarkan insiden kasus konfirmasi, jumlah perawatan di rumah sakit, dan angka kematian akibat Covid-19," katanya kepada Beritasatu.com, Senin (6/6/2022)

Syahril menyatakan parameter angka Rt dan transmisi komunitas di bawah 1 menunjukkan indikasi bahwa wabah sudah terkendali dan jumlah kasus baru semakin berkurang.

Berikut ini data-data pandemi Covid-19 terkendali:

1. Angka Rt tahun 2022

- Januari : 1,130

- Februari : 1,072

- Maret : 1,002

- April : 0,999

- Mei : 0,78

2. Cakupan vaksinasi hingga Senin (6/6/2022).

- Vaksinasi dosis 1 mencapai 200.475.272 suntikan dan setara 96,24% dari total sasaran yakni 208.265.720.

- Vaksinasi dosis lengkap (1 dan 2) mencapai angka 167.700.406 dosis suntikan dan mencapai 80,52%.

- Vaksinasi booster (dosis ketiga mencapai 46,5 juta dosis suntikan atau setara 22,34%

3. Angka transmisi komunitas selama tahun 2022

- Januari = 90.650 kasus, 26.120 sembuh dan 226 meninggal.

- Februari = 1,21 juta kasus, 720.961 sembuh dan 4.015 meninggal.

- Maret = 448.370 kasus, 889.387 sembuh dan 6.754 meninggal.

- April = 33.978 kasus, 131.858 sembuh dan 1.168 meninggal

- Mei = 8.177 kasus, 12.763 sembuh dan 334 meninggal.

"Saat ini, transmisi komunitas Indonesia berada pada tingkat 1, dengan insiden kasus konfirmasi 0,68/100.000 penduduk, rawat inap rumah sakit 0,1/100.000 penduduk, dan angka kematian 0,02/100.000 penduduk," ungkap dr Syahril.

Dengan kondisi kasus yang turun dan melandai hingga saat ini di Indonesia, Rt pada Juni dimungkinkan berada di bawah 1.

"Bila dilihat dari data diatas dimungkinkan Rt dibawah 1. Hal itu berdasarkan data Our World in Data, Reproduction Rate Number Indonesia per 19 Mei 2022 sebesar 0,78," pungkas dr Syahril.

