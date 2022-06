KNPI Luncurkan Gerakan Pancasila Membangun Peradaban Dunia

Jakarta, Beritasatu.com - Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Ilyas Indra, menggelar kuliah kebangsaan Pemuda Indonesia. Dalam kesempatan itu, KNPI meluncurkan Gerakan Pancasila Membangun Peradaban Dunia, di Graha Assuryaniyah, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (6/6/2022).

Peluncuran itu ditandai dengan penandatangan piagam oleh Ketua Umum DPP KNPI, Ketua Umum DPP Mahasiswa Pancasila (Mapancas), Sekjen Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta, dan Ketua Penggerakan Peradaban Pancasila.

Mengambil tema Investor of Change Pemuda Indonesia, Pemuda Bangkit Bersama Membangun Peradaban Dunia, Ilyas menyebutkan gagasan investor of change yang digagas oleh DPP KNPI periode 2021-2024 dengan Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI), Fahd A Rafiq, linear dengan konsep dan nilai-nilai Pancasila.

"Investor of change tentu sangat sesuai dan satu visi dalam proses Pancasila sebagai upaya membangun peradaban dunia," ujarnya di hadapan puluhan peserta.

Ia mengatakan, gagasan investor of change adalah bentuk orasi motivasi untuk mengubah keadaan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045.

"Kenapa investor of change? Pemuda adalah pemilik perubahan, bukan agen perubahan. Karena pemuda di tahun 2045 akan menjadi pemimpin Indonesia saat Indonesia 100 tahun. Karakter investor of change akan menjadikan pemuda tangguh secarasumber daya manusia. Karakter investor of change menciptkan leader yang tangguh," jelas Ilyas.

Menurut Ilyas, pemuda harus terus menjadi investor of change dan pemuda harus mengubah mindset dari agen perubahan menjadi pemilik perubahan.

