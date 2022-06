Nikahi Sabrina Chairunnisa, Ini Maskawin Deddy Corbuzier

Jakarta, Beritasatu.com - Artis sekaligus youtuber terkenal Deddy Corbuzier resmi menikahi Sabrina Chairunnisa pada Senin (6/6/2022) di Hotel Fairmont Jakarta Pusat. Acara ijab kabul yang digelar pukul 09.30 WIB tersebut luput dari perhatian wartawan.

Dalam pernikahan tersebut, Deddy Corbuzier memberikan maskawin yang berupa seperangkat alat salat, emas 66 gram, dan uang tunai sebesar 2022 dolar Singapura atau kisaran Rp 21.207.449.

Dalam pernikahan tersebut, AM Hendropriyono dan Jaksa Agung, ST Burhanuddin ditunjuk sebagai saksi pernikahan keduanya. Dan menunjuk Gus Miftah sebagai penasihat pernikahan.

Dalam video yang beredar melalui akun media sosial pribadinya, Deddy Corbuzier tampak gagah menggunakan setelan jas berwarna abu-abu, kemeja putih dan dasi hitam. Sementara Sabrina Chairunnisa memakai kebaya modern berwarna ungu muda serta kain batik berwarna senada.

Dalam unggahan videonya, Deddy Corbuzier juga mengungkapkan maskawin yang diberikannya merupakan tanda hari momen pernikahannya dengan Sabrina itu digelar.

Unggahan Deddy Corbuzier pun langsung menuai sorotan dari sejumlah rekan artis dan warganet yang rata-rata merasa senang akhirnya Deddy kembali menikah lagi dan mendoakan keduanya bisa langgeng dalam menjalani biduk rumah tangganya.

"Selamat Om Ded & Sabrina, bahagia teruuusss," tulis Denny Cagur.

"Finally.. happy wedding mas @mastercorbuzier dan @sabrinachairunnisa_ . Samawa," tambah Fanny Ghassani.

"Alhamdulillah yeyyy selamat sayangku," tulis Astrid istri Uya Kuya.

"What a surprise!!!! Selamat yaaah bahagia selamanyaaaaaaaa," ujar Miesya Siregar yang kaget kabar pernikahan Deddy dengan Sabrina itu.

"Congraaat om ded and sabrina !! langgeng sampe tua .. i'm so happy," tandas Dinar Candy.

Hingga berita ini diturunkan sudah ada ribuan komentar dari warganet menyambut pernikahan Deddy Corbuzier dan Sabrina itu, dan 1.275.400 orang yang menyukai unggahan Deddy yang mengumumkan pernikahannya dengan Sabrina itu.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara resepsi yang digelar tertutup itupun mengungkapkan kebahagiaan yang sama dengan kebahagiaan yang dirasakan kedua mempelai.

"Congraaattsss @mastercorbuzier and Sabrina! Akhirnya semua penantian kalian tiba di hari yang istimewa. I honestly don't know how you pulled it off, but well done in keeping it a secret! Dah macam hollywood star getting married... in secret location gitu hahahaha... seriously, gue pikir "lo mau secret2an moso di hotel. Bakal bocor lah ini." Eeehhh bisa juga. Hahahaha it means you picked the right people to invite.. Again, congrats dan didoakan happily ever after," tulis Rahayu Saraswati, kemenakan Menhan Prabowo Subianto sambil mengunggah foto kebahagiaan kedua pasangan itu.

