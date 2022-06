Tjandra Yoga Sebut 5 Alasan Mengapa Pandemi Covid-19 Belum Berakhir

Jakarta, Beritasatu.com - Direktur Pasca Sarjana Universitas Yarsi Prof Tjandra Yoga Aditama mengatakan, sesudah lebih dari 2 tahun berjalan maka situasi epidemiologi Covid-19 secara umum memang sudah jauh lebih membaik, di dunia dan di negara kita.

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia, kata Tjandra Yoga, sudah mulai melakukan berbagai pelonggaran protokol kesehatan yang membuat pola kehidupan mulai berjalan berangsur ke arah seperti sebelum pandemi, walau tentu masih panjang jalan yang harus ditempuh.

"Hanya saja kita perlu ketahui bahwa sampai sekarang dunia masih dalam status pandemi, sebagaimana juga disampaikan Direktur Jenderal WHO pada acara pembukaan World Health Assembly 22 Mei 2022 di Jenewa," kata Tjandra Yoga dalam keterangannya yang diterima Beritasatu.com. Selasa (7/6/2022).

BACA JUGA WHO Perkirakan Wabah Covid di Korea Utara Memburuk

Selanjutnya, guru besar pada Fakultas Kesehatan Universitas Indonesia (FKUI) ini menyebutkan lima hal tentang kenapa pandemi Covid-9 belum juga berakhir.

Pertama, sampai akhir Mei 2022 masih ada hampir dari 70 negara di dunia yang kasusnya masih meningkat. "Padahal kita tahu prinsip dasarnya, 'no one is safe until everyone is safe', dan 70 negara adalah sekitar sepertiga dari jumlah negara di dunia," kata Tjandra Yoga.

Kedua, lanjut Tjandra Yoga, jumlah tes di dunia jauh menurun, sehingga sulit untuk melihat gambaran epidemiologi yang sebenarnya. "Ini juga perlu jadi perhatian kita di Indonesia, jumlah tes tetap harus terjaga. Seperti saya sampaikan sebelumnya, saya lihat di New York di mana-mana ada tenda-tenda tempat orang bisa tes Covid-19, tanpa bayar pula," ujarnya.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com