Dubes RI di Bulgaria Jembatani Ekspor Bahan Makanan ke Eropa Timur

Sofia, Beritasatu.com - Satu lagi gebrakan dilakukan Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Bulgaria, Iwan Bogananta. Setelah berhasil merealisasikan program Presiden Jokowi “Indonesia Spice Up The World” dengan mendirikan pabrik rendang di Bulgaria, baru-baru ini Iwan memfasilitasi penandangaanan Letter of Intents (LoI) antara PT. Lautan Natural Krimerindo dengan PICCO Bulgaria, di Wisma Duta Indonesia-Sofia, 6 Juni 2022.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri CEO PT. Lautan Natural Krimerindo (LNK) Hendrik Gunawan, Manager Ekspor PT. LNK Roy Febieanto, CEO PICCO Bulgaria Kirril Ivanov, Pejabat Fungsi Ekonomi KBRI Sofia Bahana Menggala Bara, dan Kepala Kanselerai KBRI Sofia Murdi Primbani.

Pada acara penandanganan LOI tersebut terjadi kesepakatan kedua belah pihak yakni berupa pembelian food ingredients yang diprediksi menghasilkan nilai transaksi sebesar US$ 2 juta.

CEO PT. LNK, Hendrik Gunawan mengucapkan terima kasih kepada Dubes RI dan tim yang telah banyak membantu organisasi perusahaannya dalam memperkenalkan produk-produk yang diproduksi PT. LNK ke Bulgaria.

“Kami memproduksi produk unggulan antara lain fiber creamer, yakni produk creamer yang kaya serat dan rendah gula, serta juga food ingredients lainnya,” jelas Hendrik.

Ia memaparkan, PT. LNK juga telah melakukan ekspor ke berbagai negara di dunia. Hendrik sangat antusias membuka pasar di Bulgaria, terutama setelah mengapresiasi kiprah Dubes RI dan tim yang mendapatkan apresiasi besar dengan suksesnya kesepakatan pembuatan pabrik rendang.

“Dubes Iwan begitu konkret dalam membidik peluang pasar dan menjadikan Bulgaria sebagai hub trade produk Indonesia ke Eropa. Ini merupakan konsep yang sangat jenius,” tegasnya.

Sementara itu, setelah dua bulan diperkenalkan pada produk LNK, pihak PICCO mengaku melihat peluang besar bahan pangan Indonesia masuk lini pasar Bulgaria.

“Sementara ini, kami telah mengimpor produk-produk sejenis namun belum menemui produk creamer yang penuh inovasi, dengan pasar yang tentunya akan tersegmentasi secara khusus,” ujar Kirril Ivanov.

Selain itu, Kiril juga berkeinginan memenuhi kebutuhan pasarnya dengan meminta PT. LNK melakukan pengembangan ingredients dairy products di Bulgaria dan Makedonia Utara.

