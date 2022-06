Bertemu Paus Fransiskus, Menag: Berkah Dalem Your Hollines

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas melalui akun Instagram-nya menceritakan pengalaman bertemu pemimpin umat Katolik dunia, Paus Fransiskus, di Vatikan. Menag Yaqut mengatakan, tidak semua orang bisa dekat dengan Paus Fransiskus untuk menyampaikan sesuatu.

“Setahu saya, tidak semua orang bisa sedekat ini menyampaikan sesuatu ke Paus Fransiscus. Dan saya beruntung menjadi bagian yang sedikit itu. Ada yang nanya, ngomong apa kepada His Holiness? Begini kira2,” ujar Menag Yaqut seperti dikutip Beritasatu.com dari akun Instagram @gusyaqut, Rabu (8/6/2022).

Lalu, Menag pun menceritakan apa yang disampaikannya kepada Paus Fransiskus dalam pertemuan itu. Setelah memperkenalkan diri, Gus Yaqut mengatakan bahwa berdasarkan amanat konstitusi Indonesia, dirinya berkewajiban untuk menjaga toleransi dan perdamaian di antara enam agama utama dan ratusan agama lokal di Indonesia.

“Berkah dalem, Your Holliness.. May I introduce myself Your Holiness. My name is yaqut cholil, minister of religious affair of republic of Indonesia. As our constitution mandate, I have to maintain tolerance and peace among six main religions and hundreds of local religion,” ujar Menag.

Gus Yaqut juga mengatakan bahwa pertemuan itu adalah yang kedua kali. Pertemuan pertama dengan Paus Fransiskus terjadi pada September 2019.

“Im very grateful to be able to come here for second times. First time, it was on September 2019. But today, I come with different group.. (Papa Paus senyum),” tulis Menag.

