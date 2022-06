Fase Transisi Pandemi ke Endemi Covid-19 Harus Terkendali

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah berusaha menjaga momentum fase transisi pandemi Covid-19 agar terus terkendali dengan memperbaharui sejumlah kebijakan. Yaitu, dengan merelaksasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) leveling dan penyesuaian pada perjalanan luar negeri untuk memulihkan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat.

Ketua Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Nasional, Prof Wiku Adisasmito mengatakan melalui Instruksi Menteri Dalam (Inmendagri) PPKM levelling di semua kabupaten/kota yang hampir seluruhnya berada di level 1.

Lalu, melalui adendum surat edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19, maka tidak diwajibkannya lagi melampirkan bukti kepemilikan asuransi kesehatan bagi WNA yang hendak berkunjung ke Indonesia.

"Oleh karena itu, saya menghimbau masyarakat untuk berani mengambil peran sebagai pelaku pemulihan ekonomi nasional, namun tetap waspada dan siaga dalam menjaga momentum masa transisi pandemi Covid-19ini terus terkendali," kata Wiku saat konferensi pers virtual, Rabu (8/6/2022).

Adapun lebih jelasnya, kebijakan relaksasi yang dilakukan Pemerintah antara lain, per 6 Juni 2022 resmi diperpanjang PPKM Levelling melalui Inmendagri No. 29 tahun 2022 untuk wilayah Jawa Bali, dan Inmendagri No. 30 Tahun 2022 untuk Wilayah luar Jawa Bali.

Beberapa pembaharuan dalam peraturan tersebut yaitu, pertama, kebijakan PPKM levellingsaat ini diatur berdasarkan indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial penanggulangan Pandemi Covid-19, serta data transmisi komunitas yang disusun oleh Kementerian kesehatan.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com