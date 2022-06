Samsung Hadirkan Jajaran Televisi Pintar Terbaru 2022

Jakarta, Beritasatu.com – Samsung Electronics Indonesia resmi meluncurkan jajaran Smart TV 2022 di Indonesia, Kamis (9/6/2022). Jajaran smart tv ini yang menawarkan kecanggihan inovasi, serbaguna, dan nilai estetik untuk segala tempat dan kebutuhan. Jajaran produk terbaru Neo QLED, The Frame, The Freestyle, dan Super Smart TV+ hadir guna memenuhi berbagai kebutuhan konsumen.

“Sejalan dengan visi Screens Everywhere, Screens for All, Samsung menghadirkan perspektif baru untuk kegunaan sebuah TV, dari sebuah perangkat untuk ditonton, menjadi perangkat yang memberikan nilai bagi kehidupan kita sehari-hari, untuk hidup yang lebih penuh dan berdaya. Berbekal pengalaman dan kepemimpinan di industri, rangkaian Samsung Smart TV 2022 menawarkan pengalaman yang makin personal untuk menikmati serial dan film favorit, gaming, tutorial olahraga, video call, bahkan untuk mengelola smart device lain di rumah,” kata Simon Lee, President, Samsung Electronics Indonesia.

TV layar besar yang mampu menghadirkan gambar dengan resolusi tinggi semakin diminati. Dengan semakin luas ukuran layar, semakin mudah kita seolah-olah larut dalam tayangan yang ditampilkan TV tersebut. Dan semakin tinggi resolusi layarnya, tampilan visual tersebut semakin mendekati nyata atau hidup.

