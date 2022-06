Soal Vaksin Covid-19 BUMN, Ini Penjelasan Bio Farma

Jakarta, Beritasatu.com - Terkait vaksin BUMN merupakan hasil kolaborasi global antara Bio Farma bersama Baylor College of Medicine, AS. PT Bio Farma akan segera melaksanakan uji klinis fase 3 untuk vaksin Covid-19 BUMN. Vaksin BUMN ini sudah terdaftar di tahap pengembangan kandidat vaksin WHO Covid-19 sejak Juni 2021 lalu.

Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir mengatakan vaksin BUMN menggunakan teknologi subunit protein rekombinan atau protein Receptor Binding Domain (RBD) merupakan buatan Indonesia, dan akan digunakan sebagai vaksin primer, yang akan mendapatkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada akhir Juli 2022.

“Pelaksanaan uji klinis fase 3 ini dilakukan oleh setelah Bio Farma mendapatkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK) untuk uji klinis fase 3, yang telah ditandatangani oleh Kepala BPOM Penny K Lukito, pada tanggal 6 Juni 2022,” kata Honesti pada Kick-off Uji Klinis Fase 3 yang dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (FK Undip), Kamis (9/6/2022).

Sebagaimana diketahui, selain dilaksanakan di Semarang, uji klinis fase 3 juga dilaksanakan di Jakarta bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Indonesia, di Padang bekerja sama dengan FK Universitas Andalas, dan Makassar bekerja sama dengan FK Universitas Hasanuddin.

