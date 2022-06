Studi: Obat Eksperimental Sembuhkan 100 Persen Pasien Kanker

New York, Beritasatu.com- Satu studi di New York, Amerika Serikat (AS) menyatakan obat eksperimental menyembuhkan 100% pasien kanker. Seperti dilaporkan RT, Kamis (9/6/2022), uji coba klinis kecil menemukan kesembuhan pada 12 pasien kanker dubur.

Setiap pasien kanker dubur dalam uji coba obat klinis kecil yang dilakukan oleh Pusat Kanker Memorial Sloan Kettering New York telah menemukan kanker mereka mengalami remisi setelah menerima pengalaman pengobatan imunoterapi mental. Temuan ini dipublikasikan oleh para peneliti di New England Journal of Medicine pada 5 Juni.

Kepada New York Times, salah satu peserta dalam percobaan, Sascha Roth mengaku sedang bersiap untuk melakukan perjalanan ke Manhattan selama berminggu-minggu terapi radiasi. Namun ketika hasil dari Memorial Sloan Kettering datang, dia diberitahu telah bebas kanker.

“Saya memberi tahu keluarga saya. Mereka tidak mempercayai saya," kata Roth.

Hal yang sama terjadi pada pasien lain yang ikut serta dalam uji coba, karena kanker tampaknya telah menghilang pada setiap pasien dan tidak terdeteksi oleh pemeriksaan fisik, endoskopi, PET, atau pemindaian MRI.

Salah satu penulis makalah penelitian yang merinci percobaan tersebut, Luis A. Diaz Jr. dari Pusat Kanker Memorial Sloan Kettering, mengatakan kepada NYT bahwa dia tidak mengetahui penelitian lain di mana pengobatan benar-benar melenyapkan kanker pada setiap pasien.

"Saya percaya ini adalah pertama kalinya terjadi dalam sejarah kanker," katanya.

Semua pasien memiliki kanker rektal stadium lanjut lokal - yang berarti tumor telah menyebar di rektum dan kadang-kadang ke kelenjar getah bening tetapi tidak ke organ lain - serta mutasi genetik langka yang disebut defisiensi perbaikan ketidakcocokan (MMRd)

Mereka diberi pengobatan selama enam bulan dengan obat imunoterapi yang disebut Dostarlimab, dari perusahaan farmasi GlaxoSmithKline, yang membantu mendanai penelitian tersebut. Obat tersebut dilaporkan berharga sekitar US$ 11.000 (Rp 159 juta) per dosis dan diberikan kepada setiap pasien setiap tiga minggu selama enam bulan.

Seperti yang dijelaskan oleh kontributor medis CBS News David Agus, obat ini bekerja dengan mengekspos sel kanker sehingga sistem kekebalan dapat mengidentifikasi dan menghancurkannya.

"Perawatan baru ini adalah jenis imunoterapi, pengobatan yang menghalangi sinyal 'jangan makan saya' pada sel kanker yang memungkinkan sistem kekebalan untuk menghilangkannya," katanya.

Pasien percobaan terus tidak menunjukkan tanda-tanda kanker bahkan setelah enam bulan atau lebih masa tindak lanjut, yang berarti bahwa mereka tidak lagi memerlukan perawatan kanker standar seperti pembedahan, radiasi atau kemoterapi. Kanker dilaporkan tidak kembali pada pasien mana pun, yang sekarang telah bebas kanker selama rentang enam hingga 25 bulan setelah uji coba berakhir.

Sejauh ini, tidak ada pasien yang menderita efek samping serius dari obat tersebut, tidak seperti apa yang bisa terjadi jika mereka menjalani operasi, radiasi, atau kemoterapi, yang memiliki efek permanen pada kesuburan, kesehatan seksual, dan fungsi usus dan kandung kemih.

Didorong oleh keberhasilan percobaan, para peneliti sekarang setuju bahwa pengujian harus direplikasi dalam penelitian yang jauh lebih besar, mencatat bahwa penelitian kecil hanya berfokus pada pasien yang memiliki tanda genetik langka pada tumor mereka. Tetapi mereka juga menegaskan kembali bahwa tingkat remisi 100% pada pasien adalah tanda awal yang sangat menjanjikan.

Uji coba berikutnya diharapkan mencakup sekitar 30 pasien, yang seharusnya memberikan gambaran yang lebih baik tentang seberapa aman dan efektif obat baru itu sebenarnya.

Sumber: BeritaSatu.com