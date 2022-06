Kompetisi Jessup Moot Court UPH 2022, FH UPH Juara Nasional

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Moot Court dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (FH-UPH) berhasil menjadi juara nasional dalam babak penyisihan kompetisi Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition (ILMCC) 2022, yang diselenggarakan secara online pada 20-27 Februari 2022.

Tim UPH kemudian berhasil masuk dalam International Rounds dari Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition 2022 bersama dengan 4 universitas Indonesia lainnya.

Dalam kompetisi ini, tim dari FH-UPH terdiri dari Andrew Daniel Djapri (FH-UPH 2020), Cloudio Ardelle Hitipeuw (FH-UPH 2020), Kayla Latisya Faza (FH-UPH 2019), Christelle Clairine Siregar (FH-UPH 2020), dan Caitlynn Nadya Aurelia (FH-UPH 2021) yang semuanya tergabung dalam International Law Moot Court Community Universitas Pelita Harapan (ILMCC UPH).

BACA JUGA Menparekraf Harap Lulusan UPH Bantu Tingkatkan Kebangkitan Pariwisata

Pada babak nasional, Tim ILMCC UPH berhasil mengalahkan Universitas Parahyangan di babak final dan menjadi juara nasional. Selain itu, Tim ILMCC UPH berhasil meraih gelar Best Applicant Memorial Award dan Best Combined Memorial Award serta termasuk gelar Best Oralist bagi Cloudio Ardelle Hitipeuw.

Dalam International Rounds, Tim ILMCC UPH menghadapi lawan dari berbagai negara, dengan tim dari Uzbekistan, Bulgaria, India dan Finlandia di Preliminary Rounds, dan tim dari Amerika Serikat, Jerman, Selandia Baru, dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Advanced Rounds. Di sini, Tim ILMCC UPH menjadi tim dengan peringkat tertinggi ke-54 di dunia, peringkat 22 untuk Alona E. Evans Award for the Best Combined Memorial.

Kesuksesan Tim ILMCC UPH tidak terlepas dari bimbingan dosen pembimbing Jessica Los Banos , dan alumni FH-UPH serta para alumi Tim Jessup ILMCC UPH di antaranya Jonathan Jehuda Abuthan (FH-UPH 2010), Hanna Yovita Onggano (FH-UPH 2015), Indira Dewi Kantiana (FH-UPH 2015), Sabrina Christabel Mayserafin Tobing (FH-UPH 2015), Felix Chandra (FH-UPH 2015), Agnes Amelia Guntara (FH-UPH 2016), Louise Kalista Iskandar (FH-UPH 2016), Manika Jashan Sadarangani (FH-UPH 2016), Arianne Kumara (FH-UPH 2017), Olivia Karlina (FH-UPH 2017), Louisa Syaura Amalia Mononutu (FH-UPH 2018), Clement Alexander Djuli (FH-UPH 2018).

Selain dukungan yang luar biasa dari para dosen pembimbing dan alumni, prestasi yang diraih oleh Tim ILMCC UPH tidak mungkin diraih tanpa dukungan yang luar biasa dan tiada henti dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Selain itu, prestasi luar biasa tim ILMCC tidak terlepas dari dukungan dari HHP Law Firm yang telah menjadi sponsor ekslusif dari Tim ILMCC UPH.

"Terakhir, kami juga turut mengucapkan terima kasih kepada Berita Satu Media Holding atas dukungannya sebagai official media partner Tim ILMCC UPH," ujar Tim Moot Court dari Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Sebagai juara nasional, serta prestasinya yang luar biasa di International Rounds, kami berharap agar tim Jessup FH-UPH dapat terus berprestasi di masa yang akan datang," tambahnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com