Ini Alasan PDIP Enggan Bermanuver Politik soal Elektabilitas

Jakarta, Beritasatu.com - PDI Perjuangan (PDIP) memilih untuk memperkuat struktur organisasi dan bekerja menyelesaikan masalah rakyat dan negara dibandingkan sekadar melakukan manuver politik dan pencapresan demi kepentingan meningkatkan elektabilitas. Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam pengarahannya pada Pembukaan Pendidikan Kader Perempuan Tingkat Nasional 2022 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (10/6/2022).

“Jadi, masalah pemimpin ini bukan sekadar masalah elektoral. Mari kita lihat masalah bangsa ini. Hari ini di sosmed (media sosial) beredar apa yang disebut sebagai world university ranking. Ranking universitas kita, Universitas Gadjah Mada itu berada pada tingkat 224 di dunia,” ujar Hasto.

“Jadi, daripada sibuk-sibuk manuver politik, mendingan kita tingkatkan pendidikan kita. Masa kita kalah dengan National University of Singapore posisi 11, Nanyang posisi 17 posisi 70 123, 129 itu dari Malaysia,” tutur Hasto.

Sesuai arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, menurut Hasto, PDIP ingin mengajak semua pihak berpolitik back to basic dan back to fundamental problem of our nation. Hal ini berarti berpolitik dengan fokus menyelesaikan masalah fundamental bangsa.

“Itu sebenarnya tugas kita. Kalau sedikit-sedikit bergerak pada instrumen-instrumen elektoral, ini bisa menggeser persoalan pokok yang kita hadapi. Jadi, banyak masalah lebih penting daripada sekadar berbicara tentang soal kelincahan manuver politik. Itu adalah semangat yang ingin dibawa PDI Perjuangan,” tutur Hasto.

Menurut Hasto, banyak masalah yang dihadapi bangsa Indonesia dan harus dicari calon keluarnya. Karena itu, kata dia, politik tidak sekadar instrumen mencari popularitas. Sebaliknya, politik barus membangun spirit kolektif untuk maju dan progresif membangun kepemimpinan Indonesia di dunia.

“Daripada sok asyik ikutan dalam pergerakan politik elite, langkah-langkah organisasi, kaderisasi peran perempuan, pelatihan saksi, itu lebih penting,” tegas Hasto.

“Ini adalah jawaban PDI Perjuangan agar politik membumi politik betul-betul mengakar, politik tidak berada di awang-awang, sehingga untuk mencalonkan saja, persyaratan belum cukup, lalu bergerak lincah. Padahal, harusnya pergerakan itu ke bawah dengan mendidik rakyat, dengan berlomba-lomba mendidik rakyat bergerak ke bawah untuk memajukan bangsa,” ucap Hasto.

Hasto juga mengingatkan agar kader PDIP tak tergoda dengan model politik liberal yang mengedepankan elektabilitas.

“Politik liberal ini, mendapat prestasi sepertinya kalau sudah punya media, punya tv, kalau sudah memasang alat-alat elektoral, kalau sudah memiliki lembaga survei, padahal bukan itu, sehingga politik dalam watak yang liberal akan berbahaya ketika yang diutamakan hanya sekadar elektoral,” kata Hasto.

Sumber: BeritaSatu.com