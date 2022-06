Kota Amarillo Geger Penampakan Makhluk Aneh Mirip Manusia

Amarillo, Beritasatu.com - Pejabat di kota Amarillo, Texas pada hari Rabu meminta bantuan mengenai masalah yang dianggap janggal, yakni mengidentifikasi makhluk aneh mirip manusia yang terlihat di luar kebun binatang lokal bulan lalu.

Pihak kota membagikan foto makhluk itu di media sosial, dan mengatakan itu diambil pada dini hari tanggal 21 Mei di luar Kebun Binatang Amarillo.

"Apakah orang dengan topi aneh yang suka berjalan di malam hari? Seekor chupacabra? Apakah Anda punya ide tentang apa UAO, Objek Amarillo Tak Dikenal itu?" tulis pihak kota.

Anggota kebun binatang dengan santai melihat rekaman dari kamera permainan yang ditempatkan di seluruh kebun ketika mereka menemukan foto itu, menurut Michael Kahuba, direktur departemen taman dan rekreasi untuk kota Amarillo.

Dia mengatakan kepada CBS News pada hari Kamis (9/6/2022) bahwa kamera hanya mengambil foto dan gambar yang sekarang terkenal menghadap ke area terbuka taman tepat di luar kebun binatang. Dia mengatakan seorang anggota staf telah mengiriminya gambar, dan setelah berunding dengan rekan kerja lainnya, mereka mencapai konsensus: "Tidak ada yang tahu apa itu."

"Jadi, di situlah kami memutuskan untuk menjangkau komunitas kami untuk melihat apakah ada pemikiran tentang apa yang berpotensi terjadi," katanya.

Permintaan tersebut mengilhami puluhan jawaban dan panggilan video insiden tersebut, dari Sonic the Hedgehog hingga Rocket Raccoon tokoh komik Marvel Guardians of the Galaxy. Banyak pengguna media sosial mengira itu bisa menjadi skinwalker, makhluk mitologis dalam tradisi suku Indian Navajo yang dapat berubah bentuk menjadi binatang.

