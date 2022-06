Satgas: WHO yang Putuskan Status Pandemi ke Endemi

Jakarta, Beritasatu.com - Penetapan status pandemi Covid-19 menjadi endemi adalah wewenang dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Hal tersebut kembali ditegaskan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Darurat Satgas Penanganan Covid-19 Nasional, Brigjen TNI (Purn) dr Alexander Kaliaga Ginting mengungkapkan hal itu dikarenakan bangsa Indonesia terikat dan terkait dengan The International Health Regulations (IHR) 2005 dari WHO.

"Jadi yang memutuskan pandemi itu dicabut atau yang menetapkan status pandemi adalah WHO. Dan pemerintah ikut didalamnya bersama-sama," katanya kepada Beritasatu.com, Sabtu (11/6/2022).

"Maka dari itu, kita usahakan pandemi terkendali selama enam bulan berturut-turut sebab kita masih dalam pengawasan WHO. Nantinya WHO yang mencabut status endemi," tambah dr Alexander.

Alexander juga menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut pemerintah menunggu dua bulan lagi memutuskan pandemi ke endemi.

