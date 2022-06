Epidemiolog: Endemi Bukan Tujuan Pengendalian Penyakit

Jakarta, Beritasatu.com - Epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman mengatakan status endemi bukanlah status yang baik, sehingga bukan status ideal yang dijadikan tujuan. Pasalnya, tidak tepat menargetkan suatu pengendalian penyakit menular apapun menjadi endemi.

“Setiap penyakit itu, sejauh yang saya tahu sebagai epidemiolog lebih dari 20 tahun ini dan terlibat dalam manajemen pengendalian penyakit menular tidak hanya di tingkat nasional tetapi global, itu tidak pernah menargetkan suatu penyakit menjadi endemi, tidak boleh. Tidak tepat karena endemi itu tetap ada kematian dan akan ada kesakitan yang parah. Bahkan dampaknya bukan hanya pada sakit saja tetapi bertahun-tahun atau long Covid-19,” kata Dicky saat dihubungi Beritasatu.com, Minggu (12/6/2022).

“Sekali lagi tidak boleh dan tidak tepat menargetkan suatu pengendalian penyakit menular apapun itu dijadikan endemi, tetapi harus terkendali,” sambungnya.

BACA JUGA Satgas: WHO yang Putuskan Status Pandemi ke Endemi

Dicky menjelaskan penyakit Covid-19 ini ada kecenderungan menjadi endemi memang besar, tetapi bukan berarti dinyatakan berhasil dan aman. Untuk itu, target untuk pengendalian pandemi adalah terkendali. Dalam hal ini, dari pandemi ke status endemi ini harus menuju ke arah terkendali.

Lebih lanjut, Dicky menyebutkan secara faktual ada kemungkinan sebagian daerah di Indonesia berada di level endemi, jika dilihat dari sisi indikator. “Endemi ini bukan suatu situasi yang statis, tetapi bisa juga menjadi epidemi seperti monkeypox. Monkeypox itu endemi di suatu daerah tetapi karena abai, termarjinalkan dan tidak dipedulikan akhirnya menjadi epidemi,” paparnya.

Dicky menegaskan kondisi ini harus disadari karena meski ada daerah sudah mengalami endemi, tetapi status secara keseluruhan saat ini masih pandemi. Pasalnya. untuk menetapkan dan mencabut status pandemi merupakan kewenangan dari WHO. Apalagi Indonesia terikat dengan WHO karena tercatat sebagai anggota WHO.

hal 1 dari 2 halaman

Halaman: 12selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com