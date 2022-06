Airlangga: Kasus Covid-19 di Indonesia Masih Terkendali

Jakarta, Beritasatu.com – Perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia masih terkendali hingga hari ini, Senin (13/6/2022). Hal itu diutarakan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian sekaligus Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali Airlangga Hartarto.

“Pada ratas evaluasi PPKM, tadi disampaikan bahwa kalau kita lihat kasus yang ada di Indonesia itu, relatif secara keseluruhan masih dalam tahap yang baik bila dibandingkan dengan berbagai negara lain,” kata Airlangga usai menghadiri rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait evaluasi PPKM di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (13/6/2022).

Airlangga memaparkan bahwa jumlah kasus harian Covid-19 di Indonesia masih berada di kisaran 574 kasus per hari. Bila dibandingkan dengan Australia yang mencapai 16.000 per hari, India 8.500 kasus per hari, Thailand 2.400 kasus per hari dan Malaysia sebanyak 1.700 kasus per hari.

“Kalau dilihat dari reproduksi kasus efektif, Indonesia relatif stabil di angka 1, yang di luar Jawa-Bali. Di Sumatera juga angkanya baik, masih 1. Kemudian di Jawa secara keseluruhan juga 1. Nusa Tenggara 0,99, Kalimantan 0,99, Sulawesi 0,99, Maluku 0,98 dan Papua 0,99,” ujar Airlangga,

Sumber: BeritaSatu.com