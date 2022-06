Subvarian Baru Omicron Bisa Sebabkan Gelombang Baru

Jakarta, Beritasatu.com - Mudik Lebaran 2022 yang melibatkan puluhan juta orang tidak memberi dampak melonjaknya kasus baru Covid-19 di Indonesia.

Kabar menggembirakan ini menepis kekhawatiran ledakan Covid-19, mengingat pengalaman bahwa meningkatnya mobilitas masyarakat saat libur panjang selalu berbanding lurus dengan peningkatan kasus baru Covid-19.

Seperti diberitakan, guna mencegah penularan Covid-19 maupun lonjakan kasus, selama 2020 hingga 2022 pemerintah membatasi kegiatan masyarakat, termasuk mudik hari raya keagamaan.

Baru pada Lebaran 2022 ini pemerintah memutuskan masyarakat boleh melakukan mudik di tengah pandemi Covid-19.

Selain memperbolehkan masyarakat mudik, pemerintah juga mengubah aturan tes Covid-19 untuk pelaku perjalanan.

Warga yang sudah mendapatkan vaksinasi tiga kali atau vaksinasi booster dibebaskan untuk tidak perlu melakukan tes PCR atau antigen. Warga yang baru vaksinasi dosis lengkap diwajibkan untuk tes antigen.

Sedangkan bagi mereka yang baru sekali vaksin, diwajibkan untuk swab PCR.

Pelonggaran mudik lebaran ini berdampak signifikan terhadap peningkatan mobilitas masyarakat, namun hal tersebut tidak berdampak pada lonjakan kenaikan kasus Covid-19.

Namun mengapa selama tiga minggu terakhir terjadi kenaikan jumlah kasus baru?

"Ini disebabkan oleh Covid-19 Omicron subvarian baru BA.4 dan BA.5," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Senin (13/6/2022).

Budi menegaskan bahwa berkaca dari Natal dan Tahun Baru 2022 dan Lebaran tahun 2021, kenaikan kasus Covid-19 biasanya terjadi antara hari ke-27 sampai ke-34. Namun, Lebaran 2022 ini kenaikan kasus terjadi sekitar hari ke-40.

Selain itu, lonjakan kasus Covid-19 di sebagian besar negara-negara lain bukan disebabkan oleh hari raya keagamaan besar tetapi lebih disebabkan oleh adanya subvarian baru yaitu BA.4 dan BA.5.

“Jadi kita konfirmasi bahwa kenaikan kasus Covid-19 ini memang dipicu oleh adanya varian baru dan ini juga yang terjadi sama di negara-negara di luar Indonesia yang mungkin hari raya keagamaannya berbeda-beda dengan kita. Setiap kali ada varian baru, kasus naik,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, grafik penambahan kasus baru Covid-19 Indonesia sudah melandai. Rata-rata penambahan per hari hanya 200-300 kasus saja. Angka ini jelas jauh lebih kecil ketimbang saat varian Delta membahana di mana rata-rata kasus baru harian bisa mencapai lebih dari 10.000.

Angka 200-300 kasus harian itu berangsur mengalami kenaikan. Per Senin (13/6/2022) kemarin, misalnya, terdapat 591 baru dan sembilan kasus meninggal.Beberapa hari sebelumnya bahkan ada yang pernah tembus 600 kasus.

Pihak Kemenkes terus melakukan monitor. Menurut Budi, kasus Covid-19 di Indonesia relatif baik karena seluruh indikator transmisi masih di bawah standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"WHO kasih standar, untuk kasus level 1 adalah maksimal 20 kasus per minggu per 100.000 penduduk. Kondisi Indonesia sekarang masih di satu. Jadi walaupun ada kenaikan tetapi itu masih level 1," paparnya.

Sementara itu, positivity rate standar WHO 5% sementara Indonesia 1,36%. Sedangkan reproduksi efektif standar WHO di atas 1 relatif perlu dimonitor, namun Indonesia di angka 1. "Sehingga dari tiga indikator transmisi tersebut maka kondisi Indonesia masih baik," ucapnya.

Meski begitu, Budi menuturkan Presiden Joko Widodo memberi arahan untuk waspada dan berhati- hati.

"Karena kewaspadaan kita, konservatif kita dan kehati-hatian kita sudah memberikan hasil kondisi penanganan pandemi di Indonesia termasuk yang relatif baik dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia," ucapnya.

Secara terpisah, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra menuturkan kenaikan kasus Covid-19 ini seharusnya memberi kesadaran bersama bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir.

“Kita harus sadar Covid-19 belumlah hilang atau berakhir dari Indonesia,” kata Hermawan saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (11/6/2022).

Bila Menkes Budi Gunadi menyebut penyebab kenaikan adalah subvarian baru yaitu BA.4 dan BA.5, Hermawan menyebut soal kebijakan pelonggaran protokol kesehatan (prokes) oleh pemerintah.

"Pelonggaran harus mempertimbangkan kondisi saat ini. Pasalnya, pelonggaran berdampak pada penurunan prokes. Kesadaran masyarakat untuk disiplin sudah mulai menurun. Hal tersebut berpengaruh terhadap kenaikan kasus Covid-19," katanya.

Selain itu, menurut Hermawan, kenaikan kasus Covid-19 juga dipicu oleh laju vaksinasi yang menurun. Vaksinasi booster masih di bawah 50% dari cakupan vaksinasi dosis kedua.

Berdasarkan data Kemenkes per Sabtu (11/6/2022) pukul 12.00 WIB, cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 96,42% atau 200,818.541, cakupan dosis dua mencapai 80,68% atau 168.030.935.

Sementara dosis ketiga atau booster mencapai 47.535.860 atau 22,82%. Adapun sasaran vaksinasi sebanyak 208.265.720 atau 70% dari populasi penduduk Indonesia.

Menurutnya, laju vaksinasi booster pertama yang masih rendah ini menunjukkan Indonesia memiliki persoalan berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan upaya pencegahan pengendalian Covid-19.

“Jika suatu waktu WHO mencabut status pandemi, kita seharusnya bisa transisi dengan baik menuju endemi tetapi kita tidak siap dari infrastruktur vaksinasi, testing kit dan kesadaran masyarakat. Ini bisa menjadi sesuatu mengancam kita bukan saja menjadi endemi tetapi kembali menjadi epidemi bahwa kasus akan kembali naik,” tegasnya.

Untuk itu, ia menyarankan agar setiap kebijakan pencegahan dan penanganan Covid-19 perlu kehati-hatian dan bertahap karena situasi saat ini masih pandemi.

Selain itu, ada penyakit menular lain yang sedang mengancam seperti hepatitis akut, virus hendra, hingga tuberkulosis yang saat ini masih menjadi paling kasusnya dari penyakit lain.

Hermawan menuturkan, perlu penegakan dan kesadaran protokol kesehatan (prokes) bahwa mencuci tangan dan memakai masker merupakan upaya baik untuk pengendalian penyakit menular. Pasalnya, pencegahan penyakit menular lainnya mirip dengan upaya pengendalian Covid-19.

Secara terpisah menurut epidemiolog dari Centre for Environmental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman, salah satu pemicu kenaikan kasus Covid-19 karena fenomena penurunan imunitas setelah empat bulan divaksinasi dosis kedua atau setelah terinfeksi.

Kondisi itu berpotensi terinfeksi kembali ketika muncul Covid-19 subvarian baru.

Dicky juga menyebut, peningkatan kasus terjadi karena mobilitas tinggi di tengah kebijakan pelonggaran kegiatan masyarakat.

“Itulah mengapa saya sering mengingatkan PPKM masih penting, meski sudah jauh lebih baik situasi pandemi,” kata Dicky saat dihubungi Beritasatu.com, Sabtu (11/6/2022).

Ia menyebutkan, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjaga kapasitas serta kebiasaan baik masyarakat untuk tetap memakai masker.

Oleh karena itu, perlu strategi komunikasi risiko agar terbangun kewaspadaan masyarakat. Sayangnya yang terjadi saat ini, masyarakat sudah mulai mengabaikan memakai masker.

Dikatakan Dicky, Jepang merupakan salah satu negara yang berhasil membangun strategi komunikasi risiko.

Di negara tersebut tidak mewajibkan masyarakat memakai masker. Namun di sana sudah terbangun literasi risiko sehingga masyarakat secara sukarela memakai masker tanpa diwajibkan.

“Itu harus kita bangun karena bermanfaat memakai masker untuk dirinya, orang lain dan keluarganya,” ucapnya.

Subvarian Covid-19 Omicron menjadi ancaman terbaru di Indonesia yang terdeteksi di Tanah Air sejak 6 Juni 2022.

Pada Senin (13/6/2022), di Indonesia telah ditemukan delapan kasus subvarian baru tersebut. Perinciannya, tiga kasus impor dari kedatangan WNA dari Mauritius, Amerika Serikat dan Brasil yang datang pada saat acara Forum Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022. Acara itu diselenggarakan di Bali.

Sedangkan lima kasus lainnya adalah transmisi lokal.

"Empat kasus terdeteksi di Jakarta dan satu terdeteksi di Bali, tetapi yang bersangkutan adalah tenaga medis juga yang datang dari Jakarta. Jadi memang transmisi lokal ini sudah terjadi di Jakarta," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin.

Berdasarkan hasil pengamatan Kemenkes, kasus konfirmasi BA.4 dan BA.5 terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten dan Bali.

Secara terpisah, Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril mengatakan, transmisi subvarian BA.4 dan BA.5 memiliki kemungkinan menyebar lebih cepat dibanding Omicron sebelumnya yaitu BA.1 BA.2.

"Tingkat penularannya memang lebih tinggi dari varian Omicron BA.1 dan BA.2, hanya tidak sporadis. Tetapi untuk tingkat keparahannya sakit lebih rendah. Jadi nanti kalau kasusnya banyak berarti penyebarannya cepat, tetapi tidak ganas dan tidak menyebabkan sakit berat, bahkan tidak menimbulkan kematian," ungkapnya kepada Beritasatu.com, Minggu (12/6/2022).

Varian Omicron lebih ringan dari varian Delta. Mengenai tingkat keparahannya, tidak ada indikasi yang menyebabkan kesakitan yang lebih parah dibanding varian Omicron lainnya.

Bila dilihat dari kasus yang terjadi, pasien BA.4 dan BA.5 banyak yang tidak bergejala atau hanya ringan seperti sakit tenggorokan dan badan pegal.

"Maka kita tidak perlu panik, tetapi tetap diwaspadai akan kenaikan kasus karena virus Covid-19 ada di sekitar kita. Saat ini varian Delta di Indonesia sudah tidak ada lagi, sementara varian Omicron masih ada," jelasnya.

Namun yang harus diwaspadai bahwa varian baru ini memiliki kemampuan untuk menghindar dari imun yang disebut immune escape.

Kemampuan ini membuat virus dapat menghindar imun yang sudah terbentuk pada diri seseorang baik melalui vaksinasi atau melalui kekebalan alam yang didapat.

Menurutnya, varian virus Covid-19 yang masuk Indonesia adalah varian Alpha, varian Delta dan varian Omicron beserta subvariannya masing-masing.

Menurut Mohammad Syahril, dengan demikian varian Covid-19 yang pernah ada di Indonesia adalah Varian A (Alpha) atau B.1.1.7. Sifatnyalebih menular dan lebih berpeluang menyebabkan gejala parah.

Varian Delta (B.1.617.2) bersifat lebih menular bahkan bagi orang yang telah tervaksin serta meningkatkan risiko kebutuhan perawatan di rumah sakit.

Terakhir varian Omicron lebih cepat penularannya tetapi, tingkat kesakitannya rendah.

Sementara untuk pengetesan dengan metode whole genome sequencing (WGS), lanjut dr Syahril, Kemenkes dan dinas kesehatan berbagai daerah tengah menggalakkan, terutama di Jakarta dan Bali.

Jadi ketika ditemukan kasus positif bakal langsung dilakukan WGS untuk menentukan apakah benar subvarian BA.4 dan BA.5 atau subvarian lainnya. Jadi saat ini masih terus dalam proses.

Hal ini sama seperti waktu menentukan varian Omicron yang memang tidak mudah dan harus melalui tahap pemeriksaan beberapa kali dari berbagai daerah. Setelah itu dan dipastikan 90% sampelnya dilakukan WGS adalah varian Omicron, maka diputuskan bahwa varian yang ada di Indonesia adalah Omicron.

"Saat ini subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 sudah sudah terdeteksi di Bali dan Jakarta. Ke depan dilakukan WGS untuk melihat apakah dominan yang lama atau baru," pungkas dr Syahril.

Berikut sejumlah tanda-tanda Omicron BA.4 dan BA.5 yang paling umum: demam, batuk, kelelahan, hilangnya rasa atau bau. Sementara tanda-tanda Omicron BA.4 dan BA.5 yang kurang umum seperti sakit tenggorokan,sakit kepala, sakit dan nyeri, diare, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari tangan atau kaki dan mata merah atau iritasi.

Dengan fakta seperti itu, menurut Dicky Budiman, subvarian BA.4 dan BA.5 berpeluang memicu gelombang baru kasus Covid-19 sebab kemampuannya menginfeksi manusia dengan sangat mudah.

"Kalau tidak ada upaya yang memadai, misalnya PPKM dicabut, vaksinasi buruk, perilaku masyarakat memakai masker juga buruk, itu dalam dua pekan bisa dominan dan bisa menyebabkan gelombang baru," kata Dicky.

BA.4 dan BA.5 merupakan turunan dari varian of concern (VoC) Omicron yang kini sudah menyebar di 40 lebih negara di dunia.

Sebagaimana turunan VoC lain seperti mutasi L.452 Delta, kata Dicky, mutasi itu membuat BA.4 dan BA.5 mudah sekali menginfeksi manusia, tidak hanya yang belum divaksinasi, tapi juga mereka yang telah menerima dosis lengkap bahkan yang sudah pernah terinfeksi BA.1, BA.2, dan BA.

Kemampuan reinfeksi itu disebabkan oleh turunan dari mutasi Delta L.452 yang dengan mudah mengikat reseptor angiotensin converting enzyme (Ace 2) yang ada di banyak sel tubuh organ manusia, khususnya sel paru-paru.

"Dengan adanya kemampuan BA.4 dan BA.5 bisa menyiasati deteksi dari antibodi, baik dari terinfeksi maupun antibodi dari vaksinasi, maka pertumbuhan perkembangan kasusnya di kisaran 12 sampai 13 persen," katanya, Senin (13/6/2022).

Proyeksi pertumbuhan kasus itu, kata Dicky, berpotensi memicu gelombang dalam hitungan pekan atau bulan, meskipun tidak ada peningkatan keparahan terhadap pasien yang tertular.

Secara terpisah, Direktur Pasca-Sarjana Universitas YARSI Prof Tjandra Yoga Aditama mendorong otoritas terkait segera melakukan pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) menyusul ditemukannya delapan kasus BA.4 dan BA.5 di Bali dan Jakarta.

"Sehubungan peningkatan kasus dalam beberapa hari terakhir ini, maka disebut-sebut tentang kemungkinan peran subvarian BA.4 dan BA.5," katanya.

Secara umum di dunia, kata Tjandra, subvarian BA.2 tetap dominan walaupun terjadi penurunan dari 44 persen menjadi 19 persen berdasarkan laporan mingguan WHO.

"Yang saat ini meningkat adalah subvarian BA.2.12.1, BA.5, dan BA.4. Dari ke tiga ini, data terakhir menunjukkan subvarian BA.2.12.1 paling banyak ditemui, sudah terdeteksi di 53 negara dan diduga jadi penyebab penting kenaikan kasus. Artinya perlu pula dicek mendalam ada tidaknya di Indonesia," katanya.

