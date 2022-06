Belajar di Luar Negeri, BPK Penabur Kerja Sama dengan NCUK

Jakarta, Beritasatu.com - BPK Penabur Jakarta bekerja sama dengan Northern Consortium of the United Kingdom (NCUK) mengadakan pameran pendidikan dengan tema “Soar with Pride” untuk memberikan jaminan akses bagi peserta didik yang memiliki cita-cita kuliah di luar negeri, di SPK BPK Penabur Kelapa Gading, Selasa (14/6/2022).

Dalam acara ini para orang tua dan peserta didik mengikuti presentasi dari empat perwakilan universitas NCUK yakni Queen’s University Belfast, Leeds Beckett University, the University of Huddersfield, dan the University of Western Australia.

Stuart Smith, Chief Executive, NCUK mengatakan, kerja sama dengan SPK BPK Penabur Jakarta ini memberikan kesempatan fantastis bagi peserta didik di seluruh Indonesia untuk menempuh pendidikan kelas dunia dengan cakupan pilihan yang progresif.

“Kami sangat berharap dapat menyambut peserta didik yang ambisius dan bertalenta dari seluruh Indonesia ke dalam program NCUK, dan nantinya menuju universitas rekanan di seluruh dunia,” katanya.

NCUK merupakan konsorsium universitas terkemuka atau program prakuliah yang didirikan beberapa universitas ternama di United Kingdom (UK) pada tahun 1987. NCUK berkolaborasi dengan 45 universitas di dunia dan memiliki pusat di 20 negara.

Peserta didik BPK Penabur Jakarta dan sekolah lainnya dapat bergabung dengan NCUK setelah selesai menempuh studi di kelas 11 dengan nilai rata-rata 70 untuk mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris, berusia minimal 17 tahun sebelum 31 Desember pada tahun pendaftaran, menyelesaikan International General Certificate of Secondary Education (IGSCE) dan atau meraih skor IELTS 5.0.

Peserta didik akan mengikuti program NCUK selama 9-11 bulan sebelum melanjutkan studi ke universitas.

“Untuk pertama kalinya, pelajar Indonesia dapat menyelesaikan kualifikasi yang setara dengan International Foundation Year di Indonesia, menghemat uang dan waktu sebelum mereka belajar di luar negeri,” ujar Philip Myers, Head of School SPK BPK Penabur Jakarta

Dijelaskan kerja sama antara BPK Penabur Jakarta dan NCUK dengan lebih dari 40 universitas di seluruh dunia akan memberikan kesempatan yang sangat baik untuk peserta didik di Indonesia.

