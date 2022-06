Indonesia Menunggu Peralihan Pandemi ke Endemi Covid-19

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah sempat melandai pascameredanya varian Omicron memasuki Maret 2022, grafik Covid-19 kembali naik dalam tiga pekan terakhir. Kasus terkonfirmasi positif harian di Indonesia meningkat konsisten di atas 500 kasus sejak 7-13 Juni 2022.

Jika kondisi ini tak dapat dikendalikan, dikhawatirkan bisa mengancam posisi Indonesia yang seyogianya segera memasuki masa endemi Covid-19.

Meski ada kenaikan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meyakinkan bahwa kasus Covid-19 masih terpantau baik.

Hal ini lantaran positivity rate nasional kita 1,15%. Tertinggi adalah DKI Jakarta yang tercatat 3%. Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan angka di bawah 5% sebagai tolok ukur terkendalinya kasus di masyarakat.

Ia menegaskan bahwa pandemi Covid-19 merupakan pandemi global yang tidak hanya terjadi di Indonesia, sehingga keputusan untuk melakukan transisi dari pandemi menjadi endemi tidak dapat diputuskan oleh suatu negara dan harus dikoordinasikan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Ini pandemi global, Indonesia tidak bisa mengambil keputusan sendiri mengenai ini sudah menjadi endemi," kata Menkes di Jakarta, Senin (13/6/2022).

Menkes menjelaskan bahwa terdapat beberapa pertimbangan dalam memutuskan transisi pandemi menuju endemi, salah satunya adalah kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Ia menyebut, pemerintah secara bertahap akan memindahkan tanggung jawab menjaga kesehatan ke masing-masing individu.

"Kalau itu sudah berhasil, masyarakat sudah paham, sudah teredukasi dengan baik, sudah memahami bagaimana protokol kesehatan yanng seharusnya, sudah memiliki judgement kapan mesti melakukan apa, itu adalah ciri-ciri penyakit yang sudah menjadi endemi," tuturnya.

Selain itu, kata Menkes, ada tiga faktor transmisi komunitas yang harus dipenuhi sebelum memutuskan transisi pandemi menuju endemi.

Rekomendasi kategori level 1 Covid-19 menurut World Health Organization (WHO) adalah pertama bila jumlah kasus positif kurang dari 20 orang per 100.000 penduduk per minggu. Kedua, rawat inap di di rumah sakit kurang dari 5 orang per 100.000 penduduk per minggu. Ketiga, angka kematian kurang dari 1 orang per 100.000 penduduk di daerah tersebut.

Budi menyebut, hal tersebut harus dipenuhi selama tiga bulan berturut-turut.

Bukan hanya itu. Transisi dari pandemi menuju endemi terjadi apabila capaian vaksinasi dosis kedua sudah mencapai 70% dan angka laju penularan atau angka reproduksi efektif Covid-19 (Rt) harus di bawah 1.

"Jadi kalau bisa sudah level 1, tiga bulan berturut-turut, reproduction rate-nya di bawah 1, tiga bulan berturut-turut, dan vaksinasinya di atas 70%, minimal 70% dosis kedua. Itu menjadi pertimbangan kami dari sektor kesehatan merasa cukup yakin bahwa sudah bisa dibuat keputusan transisi dari pandemi menjadi endemi," kata Menkes.

Bagaimana dengan kondisi Indonesia terkini?

Menurut Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr Mohammad Syahril transmisi komunitas Indonesia berada pada level 1.

Kasus konfirmasi positif 0,68/100.000 penduduk, rawat inap rumah sakit 0,1/100.000 penduduk, dan angka kematian 0,02/100.000 penduduk.

"Bila dilihat dari data di atas dimungkinkan Rt dibawah 1. Hal itu berdasarkan data Our World in Data, Reproduction Rate Number Indonesia per 19 Mei 2022 sebesar 0,78," kata Syahril.

Angka menggembirakan itu tidak dibarengi oleh indikator berikutnya, yakni vaksinasi.

Menurut Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes, Siti Nadia Tarmidzi, standar endemi dari WHO adalah cakupan vaksinasi Covid-19 sebanyak 70% dari seluruh populasi penduduk.

"Sampai saat ini kurang lebih baru 168 juta masyarakat yang mendapatkan secara lengkap atau sekitar 62% dari total populasi," ujar Nadia, Senin (13/6/2022).

Meski demikian, Nadia yakin akhir Juni 2022 target 70% populasi terpenuhi.

Angka-angka indikator tersebut memberikan keoptimisan bahwa Indonesia segera keluar dari pandemi. Syaratnya adalah, tentu saja, tidak ada lagi lonjakan kasus Covid-19. Nah, saat ini sedang berkembang subvarian

Menkes Budi Gunadi meminta masyarakat tidak perlu terlalu khawatir adanya subvarian baru Omicron karena kenaikan masih relatif normal yakni dari 200 kasus menjadi 500 kasus.

Bahkan dijelaskan subvarian baru Omicron atau BA.4 dan BA.5 bila mencapai puncak hanya sepertiga dari puncak varian Delta dan Omicron awal.

Hospitalisasi atau tingkat pasien yang dirawat juga sepertiga dibanding Delta dan Omicron. Sedangkan kasus kematiannya diperkirakan hanya sepersepuluh dari Delta dan Omicron.

Namun pada kesempatan yang sama Budi Gunadi juga menyebut subvarian baru Omicron ini akan mencapai puncak sebulan setelah temuan pertama kasusnya. "Jadi seharusnya pada minggu kedua atau ketiga Juli kita akan lihat puncak dari BA.4 dan BA.5 ini," kata Budi Gunadi.

Puncak subvarian baru ini tidak akan tinggi apabila kita sudah siap terutama dalam hal vaksinasi masyarakat yang sudah divaksinasi bahkan sampai pada vaksinasi booster.

Indonesia punya peluangn sebagai negara pertama yang selama 12 bulan berturut-turut tidak mengalami lonjakan kasus Covid-19 apabila puncak BA.4 dan BA.5 tidak sampai menimbulkan lonjakan berarti. Dengan demikian proses transisi menuju endemi mulus.

