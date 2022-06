Ini Tips Atasi Kerontokan Rambut dengan Mudah

Jakarta, Beritasatu.com - Banyaknya rambut yang ada di kepala manusia, rata-rata 100 helai rambut akan rontok setiap harinya. Kerontokan ini disebabkan oleh folikel rambut yang sedang beristirahat. Maka rambut yang ada di folikel akan rontok.

Tidak perlu khawatir, setiap folikel beristirahat di waktu yang berbeda sementara rambut lain terus tumbuh. Jadi ketika rambut rontok bakal tergantikan dengan rambut baru yang sedang tumbuh. Namun jika rambut rontok terlalu banyak, hal ini perlu menggunakan perawatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan ini.

Kamu bisa gunakan produk yang dapat mengatasi rambut rontok dan menumbuhkan rambut seperti produk yang mengandung konsentrat tonik rambut yakni Varesse Hair Tonic Concentrate yang dapat mengatasi permasalahan rambut rontok dan memperkuat akar rambut agar tidak mudah rontok.

Konsentrat tonik rambut ini mengandung berbagai vitamin yang berfungsi untuk mengatasi kerontokan dan meningkatkan pertumbuhan rambut sekaligus menjaga kesehatan kulit kepalamu. Varesse Hair Tonic aman untuk ibu hamil dan menyusui dan sudah terdaftar BPOM dan lulus uji dermatologi.

Merek perawatan kecantikan Indonesia, Varesse, juga meluncurkan serum sampo 2 in 1 conditioner. Produk baru tersebut akan tersedia secara eksklusif di gerai online dan offline Sociolla di seluruh Indonesia mulai 20 Juni 2022 mendatang.

“Pada dasarnya, produk terbaru kami bertujuan untuk memenuhi permintaan konsumen akan adanya produk rambut all in one yang revolusioner. Serum sampo 2 in 1 conditioner merupakan hasil penemuan terbaik kami dalam mengatasi masalah rambut, karena memiliki multifungsi sebagai sampo, kondisioner, dan perawatan rambut dalam satu produk,” kata Founder Varesse, Marcella Yanita, dalam keterangannya Kamis (16/6/2022).

Lebih jauh ia menjelaskan, produk baru tersebut adalah alat utama untuk mengurangi kerontokan, gatal dan ketombe, memperkuat akar rambut, serta sangat efektif dalam menghaluskan dan membuat rambut lebih bervolume.

“Selain itu, serum sampo 2 in 1 conditioner juga dapat membuat rambut lebih berkilau dan mudah diatur. Yang terpenting, produk ini juga mengandung extra formula yang terbukti dapat mengatasi kerontokan rambut lebih efektif lagi dan bekerja sangat baik jika dikombinasikan dengan hair tonic concentrate,” tambahnya.

Ini cocok digunakan sehari-hari. Konsumen hanya perlu mengaplikasikan produk pada kulit kepala, memijatnya lembut, dan membilas hingga bersih setelah beberapa menit. Untuk hasil maksimal, disarankan untuk menggunakan serum sampo 2 in 1 conditioner dengan konsentrat tonik rambut untuk mengurangi kerontokan rambut dalam beberapa minggu.

Berikut tips cara mengatasi kerontokan dan meningkatkan pertumbuhan rambut

- Mengonsumsi protein

- Memakai masker rambut

- Memberi vitamin B5 dan H (biotin)

Sementara itu, mengulas kinerja produk Hair Tonic Concentrate dari Varesse, puluhan ribu konsumen merasa puas dengan hasil dari produk tersebut dalam mengurangi kerontokan dan mempercepat pertumbuhan rambut. Oleh karena itu, serum sampo ini dikembangkan sebagai produk lanjutan untuk mendukung performa dari konsentrat tonik rambut.

Sejak debut pemasarannya di tahun 2019, Varesse tercatat telah sukses bertumbuh di pasar lokal dan internasional. Reputasi dan brand presence Varesse di Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Brasil, dan Meksiko merupakan bukti dari kualitas rangkaian produk premium yang menyajikan hasil nyata dan tahan lama untuk para konsumennya.

