PYC Konsisten Berikan Kontribusi bagi Kemajuan Bangsa

Jakarta, Beritasatu.com – Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) menyatakan akan terus berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Hal tersebut diutarakan oleh Ketua Umum Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) Filda C. Yusgiantoro. Kontribusi tersebut diberikan melalui berbagai penelitian independen di bidang sosial, energi, dan sumber daya alam, baik di tingkat nasional maupun global.

“Keberhasilan PYC tidak terlepas dari kerja sama kami dengan semua pihak. Perjalanan PYC masih singkat. Sama seperti manusia yang bertambah umurnya, maka sifat dan sikap kami harus terus dikembangkan. Sebab, peran eksternal sangat berpengaruh bagi kemajuan PYC ke depan,” kata Filda pada peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-6 PYC yang digelar secara daring, Kamis (16/6/2022).

Acara yang dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2000-2009, Purnomo Yusgiantoro, juga diluncurkan hasil kajian “PYC International Energy Conference 2021: The Enhancement of Energy Security for a Sustainable Future,” yang menampilkan penanggap dari kalangan akademisi dan praktisi di bidang energi.

Mereka adalah Dosen Senior Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) Widhyawan Prawiraatmadja, Manajer Departemen Renewable Energy and Energy Efficiency ASEAN Centre of Energy (ACE) Septia Buntara Supendi, dan Energy Policy Associate International Institute for Sustainable Development Anissa Suharsono.

“PYC telah menyusun laporan untuk mendukung ketahanan energi di Indonesia berdasarkan masukan dan analisis yang dikumpulkan dari pembicara dan peserta yang menghadiri PYC International Energy Conference 2021,” jelas Filda.

Menurut Filda, perjalanan PYC di belantara penelitian masih terbilang singkat. Namun, PYC sebagai organisasi nirlaba secara konsisten hadir sebagai organisasi nirlaba yang fokus pada penelitian independen dan mendalam untuk memberikan solusi kebijakan dan rekomendasi di bidang penelitian energi dan sumber daya alam di tingkat lokal, nasional, dan global.

Sumber: Investor Daily