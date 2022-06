Tiap Satu Menit, Dunia Habiskan Rp 2,3 Miliar untuk Senjata Nuklir

Jenewa, Beritasatu.com- Selama satu menit tahun 2021, dunia menghabiskan US$ 156.841 atau Rp 2,3 miliar untuk senjata nuklir. Seperti dilaporkan RT, Rabu (15/6/2022), hal itu terungkap dalam laporan terbaru Kampanye Internasional untuk Menghapuskan Senjata Nuklir (ICAN) terbaru.

Hanya dalam satu tahun, sembilan negara bersenjata nuklir yakni AS, Tiongkok, Rusia, Prancis, India, Israel, Korea Utara, Pakistan, dan Inggris - menghabiskan total US$ 82,4 miliar (Rp 1.223 triliun) untuk meningkatkan dan memelihara perkiraan 13.000 senjata nuklir mereka, menandai kenaikan 9% dari tahun sebelumnya, menurut perkiraan ICAN.

Laporan tersebut, yang merupakan ringkasan tahunan ketiga ICAN tentang pengeluaran nuklir global dan berjudul 'Squandered: 2021 Global Nuclear Weapons Spending,' menyoroti bahwa secara total, dunia menghabiskan gabungan US$ 156.842 setiap menit pada tahun 2021 untuk senjata pemusnah massal, di tengah pandemi yang sedang berlangsung dan meningkatnya kerawanan pangan global.

ICAN merinci dengan tepat berapa banyak yang dihabiskan masing-masing dari sembilan negara untuk senjata atom, daftar perusahaan yang diuntungkan, dan pelobi yang disewa untuk mempertahankan bisnis senjata nuklir.

Amerika Serikat ternyata menjadi pembelanja terbesar untuk persenjataan nuklir pada tahun 2021, setelah menghabiskan US$ 44,2 miliar (Rp 656 triliun) – empat kali lebih banyak daripada yang berikutnya.

Tiongkok adalah satu-satunya negara lain yang melampaui angka sepuluh miliar dolar, dengan pengeluaran US$ 11,7 miliar (Rp 173 triliun), sementara Rusia memegang tempat ketiga dengan US$ 8,6 miliar (Rp 127 triliun). Inggris menghabiskan US$ 6,8 miliar (Rp 100 triliun ), Prancis, US$5,9 miliar (Rp 87,6 triliun), dan negara-negara seperti India, Israel, dan Pakistan masing-masing menghabiskan sedikit lebih dari satu miliar untuk persenjataan mereka pada tahun 2021. Di tempat terakhir adalah Korea Utara, yang menghabiskan US$ 642 juta (Rp 9,53 triliun).

Laporan tersebut terus mempertanyakan mengapa dan bagaimana negara-negara ini menghabiskan begitu banyak untuk persenjataan nuklir di tengah berbagai masalah global seperti kekurangan pangan dan energi, tetapi sampai pada kesimpulan bahwa pendorong terbesar pengeluaran senjata nuklir bukanlah masalah keamanan, melainkan bisnis. minat.

Menurut ICAN, kontraktor militer AS tertentu diduga menghasilkan banyak uang dari kontrak terkait senjata nuklir, dan perusahaan-perusahaan ini menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk menyewa pelobi dan mendanai think tank yang mendorong politisi untuk membelanjakan lebih banyak lagi untuk senjata pemusnah massal.

Menurut laporan itu, Honeywell International menghasilkan US$6,2 miliar (Rp 92 triliun) dari tender nuklir pada tahun 2021 dan menghabiskan tambahan US$7 juta untuk melobi. Northrop Grumman mendapat US$ 5 miliar (Rp 74,2 triliun) dan menggunakan US$11,6 juta (Rp 1772 miliar) untuk melobi. Lockheed Martin menerima US$ 1,9 miliar (Rp 28,2 triliun)dari industri dan menghabiskan US$16,9 juta (Rp 251 miliar) untuk melobi.

Penulis laporan mencatat bahwa setelah memeriksa ribuan kontrak, laporan, dan pengungkapan lobi, mereka memperkirakan bahwa lebih dari selusin perusahaan swasta menerima total US$30,2 miliar (Rp 448 triliun) dalam kontrak senjata nuklir pada tahun 2021.

“Perusahaan-perusahaan itu kemudian berbalik dan menghabiskan US$ 117 juta (Rp 1,7 triliun)melobi pembuat keputusan untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk pertahanan. Dan mereka juga menghabiskan hingga US$10 juta (Rp 148 miliar) untuk mendanai sebagian besar think tank utama yang meneliti dan menulis tentang solusi kebijakan tentang senjata nuklir,” tulis ICAN.

