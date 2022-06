Street Race di Meikarta Cikarang Siap Digelar Besok

Bekasi, Beritasatu.com – Jajaran kepolisian bersama dengan Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Meikarta, siap menggelar balap jalanan (street race) seri ketiga di Central Park Meikarta, Cikarang, pada Sabtu dan Minggu, 18-19 Juni 2022.

“Secara keseluruhan, kami sudah ready untuk dilaksanakan esok hari,” kata Kasatlantas Polrestro Bekasi, Kompol Arga Dija Putra, Jumat (17/6/2022).

BACA JUGA Polda Metro: Street Race di Meikarta Ada Konser Musik

Dia menjelaskan, saat ini pembalap yang sudah mendaftar sebanyak 350 peserta. Dan, pendaftaran peserta masih terus dibuka hingga menjelang balapan esok.

“Masih kami dibuka. Tentunya kalau kapasitas sudah berlebih, akan kami tutup,” tuturnya.

BACA JUGA Meikarta Siap Gelar Street Race Ditlantas Polda Metro Jaya

Sedangkan, target penonton mencapai 2.500 orang per hari. Pembelian tiket, dilakukan secara online melalui situs loket.com dan secara offline yang dibuka gerainya di sekretariat IMI Kabupaten Bekasi, tepatnya di Stadion Wibawa Mukti, Cikarang Timur. Penonton juga dapat membeli tiket secara on the spot di lokasi Central Park Meikarta.

Pihak penyelenggara akan menyuguhkan beragam festival musik, festival kuliner, dan bazar UMKM bagi penonton yang hadir.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com