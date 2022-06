Indonesia Open 2022: Yeremia Cedera, Netizen Mewek

Jakarta, Beritasatu.com - Momen haru dan sikap sportif tersaji ketika ganda putra Indonesia Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan kalah dari Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) di perempat final Indonesia Open 2022, Jumat (17/6/2022) malam. Apa yang terjadi pada pertandingan tersebut memancing simpati netizen.

Pada pertandingan rubber game tersebut pasangan Indonesia sudah di atas angin. Pasangan berjuluk The Prayer ini di ambang kemenangan pada gim ketiga saat memimpin dengan 20-18.

Hanya butuh satu angka untuk menutup kemenangan dan melangkah ke semifinal, pemain bernama lengkap Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan terjatuh sambil memegang lutut kirinya. Tampak bahwa pemain kelahiran 15 Oktober 1999 itu kesakitan.

Setelah mendapatkan perawatan, Yeremia berjuang sekuat tenaga untuk terus bermain.

Penonton di Istora Senayan dan juga pemirsa siaran langsung bisa melihat bahwa cedera Yeremia tidak ringan. Buktinya, Yeremia tidak bisa berdiri normal saat melanjutkan pertandingan. Pergerakannya sangat terbatas. Ia memaksakan diri menyelesaikan pertandingan.

Pramudya setelah pertandingan memberikan kesaksian bahwa Yeremia kukuh meneruskan pertandingan karena tinggal satu poin kemenangan meskipun merasa lututnya bergeser.

Pasangan itu pun akhirnya gagal menambah poin dan menyerah 21-22 di gim terakhir.

Kekalahan Pramudya/Yeremia kali ini cukup menyesakkan mengingat sebagai pasangan yang tidak diunggulkan pada turnamen ini malah mampu melaju nyaris ke semifinal.

Di putaran pertama mereka mengalahkan pasangan Inggris Ben Lane/Sean Vendy 21-19, 21-15.

Pada putaran kedua, Pram/Yere mampu mengandaskan pasangan Taiwan unggulan keempat, Lee Yang/Wang Chi-Lin, pada 16 Juni 2022 dengan 21-16, 17-21, 21-14.

Sedangkan ketika menghadapi duet Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik, malam ini, mereka sudah unggul 21-14, 12-21, 20-18 sebelum insiden cederanya Yere.

Pram/Yere, yang kini bertengger di rangking 16 dunia, terakhir bertemu Aaron Chia/Soh Wooi Yik pada babak final Kejuaraan Bulu Tangkis Asia 2022 di Manila, Filipina, 1 Mei 2022 lalu.

Pram/Yere ketika itu berhasil menjadi juara setelah menaklukkan wakil Malaysia rangking 7 dunia tersebut dengan 23-21, 21-10.

Sikap sportif ditunjukkan Aaron Chia. Ia adalah pemain pertama yang peduli lawannya kesakitan. Ia melintasi net dan menghampiri lawannya yang masih terbaring.

Aaron pula yang memberi aba-aba dari tengah lapangan agar tim medis segera datang.

Sportivitas Aaron Chia/Soh Wooi Yik tak lepas dari komentar netizen.

"big respect for aaron chia & soh wooyik yang ga ngarahin bola ke yere, dan pram yere yang memilih buat nyelesain game ini," unggah Lita di akun twitter @zizelt_

Akun @eggyolk1234 mencuit, "Buat aaron chia wo yik makasih yaa ga nyerang yere pas yere mau nyelesaiin match sampe akhir. Thanks for the empathy for yere, congratulation aaron chia woyik"

Seusai pertandingan Yeremia tak kuasa berdiri. Ia langsung telentang di tengah lapangan setelah bersalaman dengan lawannya. Mukanya ditutup kaos. Yere menangis.

Pada saat yang sama Direktur Pembinaan Persatuan Bulu Tangkis Malaysia (BAM), Rexy Mainaky, mendatangi dan memeluk Yere yang masih terbaring.

Rexy yang adalah mantan pemain ganda terkuat Indonesia saat ini ada di kubu Malaysia. Sikap sportif itu pun mengundang simpati netizen. Tak lama kemudian Yeremia diangkut ke kursi roda.

"aaron sampe minta kursi roda buat yere. Salut sama pemain malay. Buat yere, semoga gapapa dan ga cedera parah." Cuit @fifahytl,

Para penonton di Istora memberikan applous ketika Yeremia didorong petugas menggunakan kursi roda.

Di luar arena, Rexy Mainaky yang masih mengenakan jaket abu-abu dengan bendera Malaysia di dada, tampak menangis ketika diwawancarai.

Sumber: BeritaSatu.com