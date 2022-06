Delameta Dukung Zona Emisi Rendah di Jakarta Lewat Park and Ride

Jakarta, Beritasatu.com - Delameta selaku produsen teknologi Nasional, berkomitmen untuk mendukung penuh kebijakan pemprov DKI terkait hadirnya Zona Emisi Rendah (LEZ). Ini ditunjukkan Delameta dengan menyediakan Kawasan Park and Ride di wilayah Kemukus, Kota Tua, sehingga akan memudahkan masyarakat yang ingin mengunjungi wilayah Kota Tua.

Seperti diketahui Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan melakukan penataan Kawasan Kota Tua menjadi Low Emission Zone (Kawasan Rendah Emisi) untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan wisata bersejarah serta menciptakan ruang ramah pejalan kaki sejak 8 Februari 2021.

BACA JUGA Delameta Bilano Raih Sertifikasi TKDN dari Kemenperin

“Park and Ride merupakan fasilitas yang penting di wilaya Kota Tua. Kawasan Park and Ride ini akan sangat membantu untuk terciptanya Zona Emisi Rendah atau Low Emission Zone di Kawasan wisata Kota Tua. Selain itu, Park and Ride membantu integrasi dengan transportasi publik karena letaknya berdekatan dengan stasiun kereta api dan juga halte Transjakarta,” ucap Reza RH selaku Direktur Bisnis & Teknologi Delameta Bilano dalam keterangannya, Jumat (17/6/2022).

Kawasan Park and Ride di Kemukus merupakan kolaborasi antara PT Reska Multi Usaha (RMU) dengan Delameta Bilano selaku produsen IoT dalam negeri yang telah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian.

BACA JUGA Delameta Bilano Percepat Digitalisasi Pariwisata di Bali

Lokasi Park and Ride Kemukus terletak sekitar 200 meter dari Stasiun Kereta Api Kota Tua. Lahan area Park & Ride memiliki luas 7.000 meter persegi dan mampu menampung sekitar 106 mobil dan 101 sepeda motor, serta ke depannya akan didirikan fasilitas Cloud Kitchen bagi brand kuliner lokal.

Dengan demikian, Reza berharap dengan adanya Park and Ride dapat mengurangi volume kendaraaan dan juga mewujudkan Zona Emisi Rendah atau Low Emission Zone (LEZ) di Kawasan Wisata Kota Tua.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com