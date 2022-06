Menkes: Puncak Covid-19 BA.4 dan BA.5 20.000 Kasus Per Hari

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memperkirakan puncak kasus Covid-19 akibat subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 maksimum mencapai 20.000 kasus per hari.

Hal ini disampaikan Budi dalam keterangan pers usai penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis (16 /6/2022).

“Kira-kira nanti ya estimasi berdasarkan data di Afrika Selatan mungkin puncaknya kita (Indonesia) di 20.000 per hari karena kita pernah sampai 60.000 per hari paling tinggi,” kata Budi.

Budi menyebutkan 60.000 kasus per hari menjelaskan situasi Indonesia mencapai puncak saat varian Delta dan Omicron. Dalam hal ini, lanjut Budi, situasi Indonesia kembali meningkat mencapai angka 1.000 per hari, Indonesia tentu mempelajari pola peningkatan kasus di negara lain.

Dikatakan Budi, Indonesia mengamati peningkatan kasus Covid-19 yang terjadi di Afrika Selatan sebagai negara pertama BA.4 dan BA.5 ditemukan, ternyata puncak kasus harian sepertiga dari puncak kasus varian Omicron dan Delta.

Untuk itu, Indonesia per han mencapai 60.000 kasus per hari akan mencapai sekitar 20.000 kasus per hari puncak akibat varian BA.4 dan BA.5 ini.

