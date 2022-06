Kerja Sama Penanggulangan Terorisme, BNPT Gandeng Badan PBB

Jakarta, Beritasatu.com - BNPT menggandeng Badan PBB guna meningkatkan ketahanan terhadap pekerja migran dari ekstremisme serta kekerasan. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkolaborasi dengan United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) atau UN Counter-Terrorism Center (UNCCT) menggelar Regional Virtual Workshop: "Understanding the Conditions Conducive to the Radicalization of Migrant Workers Against the Risk of Violent Extremism", 15 hingga 16 Juni 2022.

Lokakarya yang melibatkan kurang lebih 75 perwakilan NGO, akademisi, think-tank,dan Badan-badan PBB yang bergerak pada isu migrasi dan ekstremisme berbasis kekerasan di kawasan ASEAN ini bertujuan untuk mendiseminasikan dan mendiskusikan temuan analisis UNOCT tentang hubungan antara pekerja migran dan kondisi yang kondusif bagi ekstremisme berbasis kekerasan di kawasan.

Secara spesifik kegiatan ini membahas sifat radikalisasi pekerja migran di negara-negara anggota ASEAN, termasuk hubungan antara kondisi kerja dan kerentanan pekerja migran terhadap perekrutan oleh organisasi-organisasi ekstremis. Lokakarya juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan P/CVE (Preventing/Countering Violent Extremism) guna mendukung ketahanan di antara pekerja migran, termasuk memperkuat peran perempuan.

