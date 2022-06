TV Rusia Tayangkan 2 Warga Amerika di Ukraina yang Hilang

Moskwa, Beritasatu.com - Sebuah saluran TV pemerintah Rusia menayangkan video di media sosial dari dua orang Amerika yang hilang minggu lalu saat berperang bersama tentara Ukraina, yang menyatakan bahwa mereka telah ditangkap oleh pasukan Rusia.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebelumnya mengatakan pada Jumat (17 Juni) bahwa dia tidak mengetahui keberadaan Alexander Drueke dan Andy Huynh, keduanya veteran militer AS yang kerabatnya kehilangan kontak dengan mereka.

Selain keduanya, ada orang Amerika ketiga yang juga hilang, dan diidentifikasi sebagai mantan kapten Marinir AS. Mereka diyakini sebagai bagian dari veteran militer yang tidak diketahui jumlahnya yang telah bergabung dengan orang asing lainnya untuk menjadi sukarelawan bersama pasukan Ukraina.

Pada Jumat (17/6/2022) malam, jurnalis Rusia Roman Kosarev, yang bekerja dengan saluran TV pemerintah RT, memposting video di platform perpesanan Telegram tentang Drueke yang berbicara menghadap kamera.

"Bu, saya hanya ingin memberi tahu Anda bahwa saya masih hidup dan saya berharap dapat kembali ke rumah secepat mungkin," kata Drueke, yang duduk di tempat yang tampak seperti kantor dan mengenakan seragam militer.

"Love Diesel for me, love you," katanya, menutup video singkatnya dengan kedipan cepat. Laporan di AS mengatakan bahwa Diesel adalah anjing peliharaan Drueke.

Saluran Telegram resmi RT juga memposting wawancara dengan Huynh, di mana dia mengatakan bahwa keduanya telah "terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Rusia" di dekat daerah Kharkiv di Ukraina.

Setelah itu keduanya mundur dan bersembunyi selama berjam-jam, mereka menyerahkan diri kepada pasukan Rusia, kata Huynh.

Sumber: AFP