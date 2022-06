Jadi Rumah Aspirasi Rakyat, HI Center Berdayakan UMKM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Tim Ahli Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Henry Indraguna telah membuka Henry Indraguna (HI) Center di Jalan Yos Sudarso No 188 Gajahan, Pasar Kliwon, Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta. Jadi rumah aspirasi rakyat, HI Center akan memberdayakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta membantu rakyat kecil.

Pembukaan HI Center ini dilakukan secara sederhana dihadiri kerabat terdekat, tokoh agama, anak yatim, dan lainnya.

Dalam pembukaan Henry Indraguna Center ini juga dilakukan doa bersama, pengajian pembagian beras, dan pemberian santunan untuk anak yatim.

Henry yang juga sebagai Anggota Dewan Pakar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dan Ketua PPK Kosgoro 1957 itu menjelaskan, HI Center ini nantinya akan menjadi pusat kegiatan dari seluruh program yang akan dilaksanakan di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V yakni Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali.

“Slogan saya, datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Karena itu, saya ingin melayani masyarakat di Dapil Jawa Tengah V dengan tulus hati dan sukacita,” kata Henry Indraguna, Sabtu (18/6/2022) dalam keterangan tertulisnya.

Henry Indraguna menyampaikan, selain sebagai pusat pengendali kegiatan politik, sosial kemasyarakatan dan lainnya, HI Center ini juga sekaligus sebagai kantor produk UMKM.

Produk UMKM tersebut yakni ada di bidang pupuk, kosmetik, hingga kopi. “Produk UMKM ini nantinya dapat menjadi lahan usaha, utamanya masyarakat, ibu-ibu dan generasi milenial yang ingin mendapatkan keuntungan, baik bagi reseller atau yang bisa memasarkan produk lewat online. Sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga di Dapil Jateng V,” ucap Henry.

