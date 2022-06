AHY Kenang Kepergian Ani Yudhoyono

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang tiga tahun kepergian almarhum Ani Yudhoyono, yang merupakan istri dari Presiden Keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Ibu Ani tentu bukan hanya milik keluarga kami. Ibu Ani milik kita semua karena beliau adalah Ibu Negara kita. She was our First Lady. Yang sedikit membedakan bagi kami berdua, saya dan adik saya, Ibu Ani adalah cinta pertama kami. Our first love,” kata AHY ketika menyampaikan sambutan dalam acara Mengenang Almarhumah Ani Yudhoyono, yang diselenggarakan di Assembly Hall Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu (19/6/2022).

Dalam kesempatan tersebut, AHY mengisahkan Ani yang dikenal sebagai sosok yang penuh dengan inspirasi bagi keluarganya.

“Almarhumah Ani merupakan pelita, merupakan sumber kekuatan, sumber semangat, juga kebahagiaan keluarga kami,” ucap AHY yang saat itu didampingi oleh Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau akrab disapa Ibas.

