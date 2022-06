Capillary Technologies Sabet The International Loyalty Awards 2022

Jakarta, Beritasatu.com – Capillary Technologies menyabet penghargaan International Loyalty Awards 2022 yang diselenggarakan oleh Majalah Loyalty. Capillary Technologies menjadi finalis pada dua kategori.

Capillary Technologies mendapat penghargaan untuk loyalitas dan keterikatan pelanggan menang atas penggunaan analisis/data pelanggan terbaik untuk Efek Domino – The Domino’s Effect- Domino’s Pizza Indonesia.

The Loyalty Awards 2022 mencakup 20 kategori dan seluruhnya dinilai oleh juri dari seluruh dunia. Para pemenang diumumkan pada jamuan makan malam penghargaan yang diselenggarakan di Old Billingsgate di London, Inggris, pada 14 Juni 2022.

“Kami menyukai bagaimana Domino memecahkan masalah yang dihadapi oleh banyak bisnis – mengaktifkan kembali pelanggan 'satu dan selesai' (one and done). Mereka melakukan hal itu dengan menarik salah satu pendorong emosional terkuat pelanggan mereka – yaitu perut mereka! Analisis dan kecerdasan buatan (AI - Artificial Intelligence) digunakan untuk menemukan hari dan waktu terbaik untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan memberikan insentif kepada mereka untuk memesan piza,” komentar dewan juri.

CEO Domino’s Pizza Indonesia, Harneet Singh, mengatakan, “Merupakan saat yang membanggakan bagi Domino’s Indonesia menang penghargaan ‘Penggunaan Analisis dan Data Pelanggan Terbaik’ yang bergengsi ini di International Loyalty Awards 2022, bermitra dengan Capillary Technologies. Investasi kami selama bertahun-tahun dalam membangun dan menyempurnakan Model Analisis Pelanggan berbasis Sains Data untuk mendorong pertumbuhan bisnis tambahan membuahkan keberhasilan."

"Hal ini tidak hanya membantu kami dalam memahami dan melibatkan pelanggan kami dengan lebih baik untuk mendorong hasil bisnis yang nyata di masa-masa yang berubah-ubah ini tetapi juga mendapatkan pengakuan internasional. Kami sangat gembira dengan apa yang sudah kami capai bersama dengan tim Capillary di sini,” tambah Haneet Singh.

CEO dan Executive Director Capillary Technologies , Aneesh Reddy, mengatakan, “Kami bangga dan sangat senang dipilih sebagai pemenang kategori pada program penghargaan tahunan internasional yang bergengsi ini."

"Pengakuan ini adalah sebuah kesaksian akan kemampuan analisis data pelanggan terbaik milik kami. Indonesia adalah pasar yang sangat dinamis bagi kampanye keterlibatan pelanggan yang canggih dan kami senang bermitra dengan Domino’s Pizza, sebuah perusahaan Indonesia yang berpikiran maju dalam meraih pengakuan yang berharga ini,” tambah Annesh Reddy.

