VADS Indonesia Bantu Tingkatkan Efektifitas dan Efisiensi Layanan Pelanggan

Jakarta, Beritasatu.com – PT VADS Indonesia, sebagai penyedia solusi-solusi untuk meningkatkan customer experience pelanggan, memberikan berbagai insight kepada para penyelenggara layanan pelanggan dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pelanggan.

Dalam kegiatan E-Commerce and Logistics Event yang bertemakan “Effective and Efficient Digital Customer Experience for e-Commerce and Logistic Industry at Post Pandemic Era,” yang telah digelar pada 17 Juni 2022, VADS Indonesia menampilkan empat pembicara yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya, di antaranya Director Customer Experience JD.ID, Maneesha Bushal; Director of Support Operation Grab Indonesia, Cut Noosy; AVP of Customer Experience Anteraja, Juan Almer dan Senior Solutions Consultant Genesys, Doddy Kartiwa.

Chief Marketing Officer (CMO) PT VADS Indonesia, Deddy Hermansyah mengatakan, perusahaan-perusahaan e-commerce, logistik, dan fintech telah mempercepat proses transformasi digital supaya tetap bertahan dan bertumbuh di era pandemi Covid. Meskipun ada juga industri lain yang mengalami penurunan, bahkan gugur di masa pandemi ini.

“Hal itu dikarenakan industri-industri yang telah beradaptasi dan mengimplementasi sistem digital mampu memberikan fleksibilitas, dan kemudahan dalam melakukan transaksi serta kebutuhan konsumen,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Senin (20/6).

Oleh karenanya, lanjut Deddy, VADS Indonesia sebagai service provider ikut merasa bertanggung jawab untuk dapat mendukung klien dalam bertransformasi dan menyediakan solusi digital, seperti customer digital experience, robotic process automation, social media analytics, 360 degree CRM, omni channel, learning center, e-knowledge management, digital marketing, high availability service, dan smart services lainnya.

Saat ini PT VADS Indonesia juga memberikan add value terhadap para kliennya, dari sisi sumber daya manusia (SDM) seperti pelatihan-pelatihan tenaga operasi, diantaranya High Performance Management Techniques (HPMT), COPC, BNSP dan pelatihan-pelatihan lain untuk mendukung layanan dan performance.

Kemudian dari sisi teknologi, VADS Indonesia memberikan PowerBI untuk real time report analytic, e-learning knowledge management, dan (Quality Monitoring System (QMS). Sedangkan dari sisi proses, PT VADS Indonesia memberikan center of excellence (COE) guna memastikan hasil yang konsisten dan meningkatkan produktivitas dan performance.

“PT VADS Indonesia tidak hanya berhenti disini, kami terus memberikan inovasi dan terobosan solusi terbaru untuk tetap eksis sebagai service provider dan choosen digital partner. Solusi terbaru yang akan kami berikan kedepan, seperti augmented reality, virtual reality, metaverse, dan smart solutions lainnya. Kami percaya bahwa budaya layanan kami dan solusi-solusi yang kami miliki dapat menjawab tantangan bisnis klien dalam menghadapi era digital. Hal ini terbukti pertumbuhan klien di PT VADS yang terus meningkat, bahkan beberapa klien telah bersama kami lebih dari 5 tahun pelayanan. Karena kami yakin kemudahan bukan hanya untuk suatu golongan namun untuk semua orang, dan disini PT VADS Indonesia memberikan kemudahan untuk membantu perusahaan-perusahaan untuk bertransformasi dan tetap eksis kedepan,” ungkap Deddy.

Sebagai informasi, selain solusi-solusi yang ter-update, VADS Indonesia juga sudah memiliki sertifikasi terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan kebijakan internasional untuk memberikan solusi digital transformasi diantaranya, seperti KBLI untuk izin klasifikasi baku lapangan usaha, ISO 27001:2013 untuk kerahasiaan data, PCI DSS untuk transaksional keuangan, ISO 9001 untuk manajemen operasional, COPC untuk high quality, high productivity, and high performance operations, Six Sigma untuk inovasi proses dan solusi, dan ITIL untuk pelayanan helpdesk dan service desk.

Sumber: BeritaSatu.com