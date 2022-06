KIP Kuliah Merdeka Bantu Mahasiswa Tentukan Perguruan Tinggi Terbaik

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Abdul Kahar mengatakan setelah melakukan rebranding Bidikmisi menjadi Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah pada tahun 2020, Kemendikbudristek meningkatkan manfaat KIP Kuliah, sehingga mendorong semakin banyak penerima KIP SMA/MA dan SMK memiliki nilai akademik bagus dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik di Tanah Air.

Dalam hal ini pada tahun 2021, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim meluncurkan program KIP Kuliah Merdeka sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-9.

“KIP Kuliah menjadi KIP Kuliah Merdeka bertujuan memberikan kesempatan kepada anak bertalenta khusus dan mempunyai kompetensi akademik bagus yang selama ini melalui Bidikmisi dan KIP Kuliah hanya bisa masuk atau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi menengah melalui KIP Kuliah Merdeka bisa dapat melanjutkan ke seluruh perguruan tinggi terbaik baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia,” kata Kahar saat dihubungi Beritasatu.com, Rabu (15/6/2022).

Menurut Kahar, selama ini ada dua hal yang menjadi kendala siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu secara ekonomi enggan untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik impiannya.

Pertama, takut bersaing dengan calon mahasiswa berprestasi lain dari jalur umum yang secara ekonomi mapan. Pasalnya, sejak era Bidikmisi hingga KIP Kuliah, alokasi anggaran untuk uang kuliah tunggal (UKT) per mahasiswa hanya Rp 2,4 juta per semester serta anggaran untuk biaya hidup mahasiswa Rp 700.000 per bulan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh mahasiswa penerima KIP Kuliah tanpa mempertimbangkan tingginya biaya menempuh program studi (prodi) serta biaya hidup mahasiswa di suatu wilayah.

“Artinya, kalau biaya kuliah prodi di perguruan tinggi terbaik di atas Rp 2,4 juta atau sampai Rp 10 juta, tentu perguruan tinggi mungkin berpikir untuk menerima mahasiswa KIP Kuliah karena perguruan tinggi harus memberikan subsidi. Mungkin perguruan tinggi hanya bisa subsidi tidak lebih dari 2 orang di satu prodi,” ucapnya.

Sumber: BeritaSatu.com