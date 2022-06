Dukung Keanggotaan Uni Eropa, 120.000 Warga Georgia Berkonvoi

Tblisi, Beritasatu.com- Setidaknya 120.000 warga Georgia turun ke jalan pada Senin (20/6/2022) untuk mendukung tawaran keanggotaan Uni Eropa. Seperti dilaporkan AFP, Komisi Eropa sebelumnya merekomendasikan untuk menunda pencalonan keanggotaan Georgia

Sambil mengibarkan bendera Georgia, Ukraina, dan Uni Eropa, para demonstran membanjiri jalan raya utama ibu kota Georgia, Tbilisi, pada Senin malam.

Dalam apa demonstrasi terbesar dalam beberapa dekade, setidaknya 120.000 orang-orang mengambil bagian dalam "March for Europe" di Tbilisi, menurut perkiraan AFP berdasarkan rekaman video yang diambil dari drone.

Banyak demonstran yang memegang plakat bertuliskan "We are Europe" saat lagu kebangsaan Uni Eropa, Ode to Joy, dibawakan dalam demonstrasi tersebut.

Unjuk rasa tersebut diprakarsai oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi terkemuka di negara Laut Hitam itu dan didukung oleh semua partai oposisi untuk "menunjukkan komitmen rakyat Georgia terhadap pilihan Eropa dan nilai-nilai Baratnya".

"Eropa adalah pilihan sejarah dan aspirasi Georgia, yang semua generasi telah memberikan pengorbanan," kata penyelenggara reli di Facebook.

Salah satu penyelenggara, aktivis hak asasi Shota Digmelashvili, membacakan manifesto mengumumkan unjuk rasa lain pada hari Jumat dan peluncuran "gerakan populer baru" yang akan mencakup partai-partai oposisi tetapi akan didominasi oleh aktivis sipil.

"Kami akan merumuskan tuntutan kami kepada pemerintah dan jika gagal memenuhinya, kekuatan perlawanan tanpa kekerasan akan menyapu semua orang yang menggelincirkan Georgia dari jalurnya di Eropa," katanya.

"Kemarahan rakyat akan diarahkan terhadap (pendiri partai yang berkuasa) oligarki Bidzina Ivanishvili" yang secara luas diyakini sebagai pemicu di Georgia meskipun tidak memiliki peran politik resmi.

“Setiap orang Georgia harus memikul tanggung jawab pribadi agar harapan Eropa kita menjadi kenyataan,” kata salah satu demonstran, penulis berusia 47 tahun Malkhaz Kharbedia.

"Kami turun ke jalan hari ini karena waktunya telah tiba untuk hanya mengandalkan diri kami sendiri, bukan orang lain, waktu untuk tanggung jawab pribadi kami, upaya, kemauan yang tak tergoyahkan, ketekunan," katanya kepada AFP.

“Menolak Georgia status calon (keanggotaan) Uni Eropa akan berarti kami dibiarkan dalam lingkup pengaruh Rusia,” seru demonstran lain, ahli biologi Lili Nemsadze, 68 tahun.

Presiden Rusia Vladimir Putin akan menafsirkan sikap ini sebagai lampu hijau untuk menyerang Georgia lagi.

Tawaran Georgia untuk menjadi anggota Uni Eropa dan NATO yang diabadikan dalam konstitusi negara itu, telah lama membuat marah Kremlin dan ketegangan memuncak dalam invasi Rusia ke Georgia pada 2008.

Sumber: BeritaSatu.com