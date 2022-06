Periksa Petinggi Summarecon, KPK Usut Dugaan Uang Perizinan

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan adanya aliran uang dalam pengurusan perizinan di Pemkot Yogyakarta. Dugaan itu didalami melalui pemeriksaan sejumlah petinggi PT Summarecon Agung Tbk.

Diketahui, pengusutan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap yang menjerat mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti. Adapun sejumlah petinggi Summarecon yang diperiksa KPK yakni dua Direktur Bussines & Property Development Summarecon, Syarif Benjamin dan Herman Nagaria; Head of Finance and Accounting Sumarecon Property Development, Doni Wirawan; dan Head Of Finance Regional 8 Summarecon, Amita Kusumawaty.

Saksi lainnya yang diperiksa yakni Direktur PT Java Orient Property, Dandan Jaya Kartika dan staf finance Summarecon, Marcella Devita. Para saksi diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/6/2022).

"Dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengajuan perizinan ke Pemkot Yogyakarta dan dugaan adanya aliran sejumlah uang untuk memperlancar pengurusan perizinan dimaksud," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21/6/2022).

Sebagai informasi, KPK menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan IMB Apartemen Royal Kedhaton. Selain Haryadi Suyuti, KPK juga menjerat Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemkot Yogyakarta, Nurwidhihartana dan sekretaris pribadi Haryadi, Triyanto Budi Yuwono, serta Vice President Real Estate Summarecon Agung, Oon Nusihono.

Dalam kasus ini, Haryadi melalui Triyanto dan Nurwidhihartana diduga menerima suap US$ 27.258 dari Oon untuk memuluskan izin mendirikan bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton yang digarap anak usaha Summarecon Agung, PT Java Orient Property.

Sumber: BeritaSatu.com