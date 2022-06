Era Kendaraan Listrik, Banyak Peluang Bisnis Terbuka

Jakarta, Beritasatu.com - Era kendaraan listrik sudah semakin dekat di depan mata di mana pada 2030 akan semakin memasyarakat di Tanah Air. Seperti diketahui Pemerintah menargetkan Indonesia menggunakan kendaraan berbasis Electric Vehicles (EV) sebanyak 2 juta unit pada tahun 2030. Upaya ini didukung dengan Perpres Nomor 55 tahun 2019 tentang program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai.

Demikian disampaikan Daud Prasetio (B&D Transformer Direktur Development) dalam Bedah Buku "Towards the Age of Electric Vehicles" yang diselenggarakan Pengurus Pusat Kagama.

Buku karya Cyrillus Harinowo (Komisaris BCA, Pembina Pusat Studi BUMN) dan Ika Maya Sari Khaidir (Kepala Sentra Bisnis Komersial, Kantor Wilayah XII, BCA) itu dibedah secara daring.

BACA JUGA Kemenhub Beber Dampak Positif Kendaraan Listrik bagi Ekonomi

Daud menyampaikan, pihaknya pernah melakukan kajian terkait penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, pada tahun 2040 diproyeksikan ada sekitar 7 juta kendaraan listrik yang hadir di Indonesia.

“Bisa juga lebih cepat, namun yang jelas target kita atau target pemerintah itu adalah sebanyak 2 juta unit pada tahun 2030,” ujarnya.

hal 1 dari 5 halaman

Halaman: 12345selengkapnya

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com