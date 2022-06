Menlu Retno: Dukungan Presidensi G-20 Indonesia Kuat

Jakarta, Beritasatu.com - Menlu Retno Marsudi mengatakan, di tengah situasi dunia yang rumit dan kompleks dukungan terhadap presidensi Indonesia di G-20 masih sangat kuat dan berbagai diskusi di semua working group masih berjalan dengan baik.

“Sehingga dapat saya sampaikan bahwa everything is on the right track,” kata Menlu Retno dalam pengarahan pers yang diikuti dari Jakarta, Rabu (22/6/2022).

Dia mengatakan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi situasi yang sangat sulit.

Hal tersebut terkait dampak dari pandemi Covid-19 di mana dunia tengah berupaya untuk kembali pulih dalam segala aspek, dan upaya tersebut yang terdampak oleh peperangan yang terjadi di Ukraina.

Meski demikian, hal itu tak menyurutkan semangat Indonesia dalam membawa isu-isu prioritasnya sebagai presiden G-20 pada 2022 ini.

“Situasi ini justru mendorong presidensi Indonesia untuk lebih aktif dalam menjadikan G-20 sebagai katalis bagi pemulihan ekonomi global,” ujarnya.

Menurut Menlu Retno, pihaknya terus melakukan komunikasi secara intensif dengan para Menlu G-20 dan mitra dari negara-negara lain.

